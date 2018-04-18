Жительницу Барнаула задержали за кражу духов с витрины

Подозреваемую держали по горячим следам
Жительницу Барнаула задержали в торговом центре за кражу духов с витрины.
По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, ранее судимая 45-летняя женщина заметила, что продавец отвлеклась на другого клиента и забрала с витрины флакон духов стоимостью более 4000 рублей.
Обнаружив пропажу, сотрудники магазина вызвали полицию. Подозреваемая была задержана, духи у нее изъяли. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до 2 лет тюрьмы.
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