Жительницу Республики Алтай обвиняют в убийстве отца ее ребенка

После смерти мужчины она забрала сына и уехала к себе домой
32-летнюю жительницу Республики Алтай задержали по подозрению в убийстве 58-летнего отца ее ребенка.
Как сообщили в региональном СУ СКР, тело мужчины с ушибленными ранами головы нашли в его квартире в Горно-Алтайске 12 декабря. Двумя днями ранее к нему приезжала бывшая сожительница, чтобы пообщаться с их общим ребенком.
По версии следствия, после распития спиртных напитков женщина избила молотком спящего хозяина квартиры, а утром забрала 6-летнего мальчика и уехала домой в Онгудай.
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