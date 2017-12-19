Жительницу Республики Алтай обвиняют в убийстве отца ее ребенка

После смерти мужчины она забрала сына и уехала к себе домой

32-летнюю жительницу Республики Алтай задержали по подозрению в убийстве 58-летнего отца ее ребенка.

Как сообщили в региональном СУ СКР, тело мужчины с ушибленными ранами головы нашли в его квартире в Горно-Алтайске 12 декабря. Двумя днями ранее к нему приезжала бывшая сожительница, чтобы пообщаться с их общим ребенком.

По версии следствия, после распития спиртных напитков женщина избила молотком спящего хозяина квартиры, а утром забрала 6-летнего мальчика и уехала домой в Онгудай.