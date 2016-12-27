Жительницу Рубцовска отказались переселять из аварийного жилья

Суд наказал администрацию города.
Жительница Рубцовска, которой отказали в переселении из аварийного жилья, обратилась в прокуратуру.
В ходе проверки было установлено, что дом, в котором проживала потерпевшая, признан аварийным, но в программу по переселению граждан из аварийного жилья на 2013-2017 гг. его не включили.
После вмешательства прокуратуры администрацию города обязали решить вопрос о восстановлении жилищных прав потерпевшей.
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