Жителя Алтайского края осудили за уклонение от службы в армии

Александр
Автор: Александр Декабрь 22, 2016 14:46

Жителя Алтайского края осудили за уклонение от службы в армии

Законных оснований для освобождения от службы у него не было.

Жителя Алтайского края осудили за уклонение от службы в армии

Житель Мамонтовского района был осужден за уклонение от военной службы, сообщает прокуратура.

По данным следствия, молодой человек отказался пройти медицинское освидетельствование в период призывной кампании. После в течение двух лет он добивался замены военной службы на альтернативную, но ему отказывали.

Суд признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу и назначил наказание в виде штрафа – 15 тысяч рублей.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 22, 2016 14:46
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