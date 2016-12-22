Жителя Алтайского края осудили за уклонение от службы в армии

Законных оснований для освобождения от службы у него не было.

Житель Мамонтовского района был осужден за уклонение от военной службы, сообщает прокуратура.

По данным следствия, молодой человек отказался пройти медицинское освидетельствование в период призывной кампании. После в течение двух лет он добивался замены военной службы на альтернативную, но ему отказывали.

Суд признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу и назначил наказание в виде штрафа – 15 тысяч рублей.