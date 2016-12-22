Жителя Алтайского края осудили за уклонение от службы в армии

Законных оснований для освобождения от службы у него не было.
Житель Мамонтовского района был осужден за уклонение от военной службы, сообщает прокуратура.
По данным следствия, молодой человек отказался пройти медицинское освидетельствование в период призывной кампании. После в течение двух лет он добивался замены военной службы на альтернативную, но ему отказывали.
Суд признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу и назначил наказание в виде штрафа – 15 тысяч рублей.
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Комментарии
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Иван
А где у неё Российский патриотизм?Читать статью
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Маша
Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…Читать статью
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Иван
все по делуЧитать статью
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first state
ТВАРИ!!!Читать статью
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галина
А если потратил1000,00руб. сколько компенсацияЧитать статью
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