Жителя Алтайского края посадят за убийство полуторагодовалого ребенка

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 04:45

Жителя Алтайского края посадят за убийство полуторагодовалого ребенка

Ребенок скончался от многочисленных травм.

Жителя Алтайского края посадят за убийство полуторагодовалого ребенка

22-летнего жителя Алтайского края посадят в колонию за убийство полуторагодовалой девочки, сообщает краевой следственный комитет.

По версии следствия, в марте текущего года мужчина присматривал за дочерью своей сожительницы, которая уехала по делам. Мужчину разозлило, что девочка раскидала золу в комнате. За это он жестоко избил ее. Через день она скончалась.

Как оказалось, мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков и отбывал условный срок. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 04:45
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