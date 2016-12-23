Жителя Алтайского края посадят за убийство полуторагодовалого ребенка

Ребенок скончался от многочисленных травм.
22-летнего жителя Алтайского края посадят в колонию за убийство полуторагодовалой девочки, сообщает краевой следственный комитет.
По версии следствия, в марте текущего года мужчина присматривал за дочерью своей сожительницы, которая уехала по делам. Мужчину разозлило, что девочка раскидала золу в комнате. За это он жестоко избил ее. Через день она скончалась.
Как оказалось, мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков и отбывал условный срок. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.
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Комментарии
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Валентина
Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…Читать статью
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Иван
А где у неё Российский патриотизм?Читать статью
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Маша
Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…Читать статью
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Иван
все по делуЧитать статью
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first state
ТВАРИ!!!Читать статью
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