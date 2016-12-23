Жителя Алтайского края посадят за убийство полуторагодовалого ребенка

Ребенок скончался от многочисленных травм.

22-летнего жителя Алтайского края посадят в колонию за убийство полуторагодовалой девочки, сообщает краевой следственный комитет.

По версии следствия, в марте текущего года мужчина присматривал за дочерью своей сожительницы, которая уехала по делам. Мужчину разозлило, что девочка раскидала золу в комнате. За это он жестоко избил ее. Через день она скончалась.

Как оказалось, мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков и отбывал условный срок. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.