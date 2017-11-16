Жителя Алтайского края судят за прослушивание соседней квартиры

mavit
Автор: mavit Ноябрь 16, 2017 17:45

Жителя Алтайского края судят за прослушивание соседней квартиры

Мужчину также обвиняют в изготовлении устройств, предназначенных для негласного получения информации

Жителя Алтайского края судят за прослушивание соседней квартиры

Житель Мамонтовского района ответит перед судом за тайную слежку за соседкой, сообщает прокуратура. Его также обвиняют в незаконном обороте устройств, предназначенных для негласного получения информации.

Согласно версии следствия, мужчина изготовил звукозаписывающее устройство, чтобы следить за девушкой, проживающей в соседней квартире. Он прикрепил к двери ее квартиры микрофон, и в течение нескольких месяцев слушал ее разговоры. Девушка заметила микрофон и написала заявление в полицию.

В ходе обыска квартиры подозреваемого нашли камеру в виде брелока автосигнализации. У мужчины не оказалось специальных документов, разрешающих владение такими устройствами.

Кроме того, удалось доказать причастность обвиняемого к еще одному факту незаконного получения информации о частной жизни. Мужчина изготовил устройство для ведения видеозаписи и установил его на входе в магазин, где работала его знакомая. Необычную распределительную коробку электросети над входной дверью заметил владелец магазина и сообщил полиции.

По данным прокуратуры, мужчина совершил преступления из ревности.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 16, 2017 17:45
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