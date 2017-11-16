Жителя Алтайского края судят за прослушивание соседней квартиры

Мужчину также обвиняют в изготовлении устройств, предназначенных для негласного получения информации

Житель Мамонтовского района ответит перед судом за тайную слежку за соседкой, сообщает прокуратура. Его также обвиняют в незаконном обороте устройств, предназначенных для негласного получения информации.

Согласно версии следствия, мужчина изготовил звукозаписывающее устройство, чтобы следить за девушкой, проживающей в соседней квартире. Он прикрепил к двери ее квартиры микрофон, и в течение нескольких месяцев слушал ее разговоры. Девушка заметила микрофон и написала заявление в полицию.

В ходе обыска квартиры подозреваемого нашли камеру в виде брелока автосигнализации. У мужчины не оказалось специальных документов, разрешающих владение такими устройствами.

Кроме того, удалось доказать причастность обвиняемого к еще одному факту незаконного получения информации о частной жизни. Мужчина изготовил устройство для ведения видеозаписи и установил его на входе в магазин, где работала его знакомая. Необычную распределительную коробку электросети над входной дверью заметил владелец магазина и сообщил полиции.

По данным прокуратуры, мужчина совершил преступления из ревности.