Жителя Новоалтайска осудили за разбойные нападения с муляжом гранаты

Деньги были похищены из двух микрокредитных организаций

Житель Новоалтайска признался в совершении разбойного нападения на микрокредитные организации города.

По данным прокуратуры, в марте 2017 года обвиняемый, угрожая сотрудникам микрокредитной организации муляжом гранаты, похитил 28 тысяч рублей. В следующем месяце он вновь совершил разбойное нападение, в результате которого компания лишилась 29 тысяч рублей.

Мужчина сознался в содеянном. Его приговорили к 3 годам 10 месяцам колонии общего режима.