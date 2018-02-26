Жителя Новоалтайска осудили за разбойные нападения с муляжом гранаты

Деньги были похищены из двух микрокредитных организаций
Житель Новоалтайска признался в совершении разбойного нападения на микрокредитные организации города.
По данным прокуратуры, в марте 2017 года обвиняемый, угрожая сотрудникам микрокредитной организации муляжом гранаты, похитил 28 тысяч рублей. В следующем месяце он вновь совершил разбойное нападение, в результате которого компания лишилась 29 тысяч рублей.
Мужчина сознался в содеянном. Его приговорили к 3 годам 10 месяцам колонии общего режима.
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