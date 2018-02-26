Жителя Новоалтайска осудили за разбойные нападения с муляжом гранаты

mavit
Автор: mavit Февраль 26, 2018 05:45

Жителя Новоалтайска осудили за разбойные нападения с муляжом гранаты

Деньги были похищены из двух микрокредитных организаций

Жителя Новоалтайска осудили за разбойные нападения с муляжом гранаты

Житель Новоалтайска признался в совершении разбойного нападения на микрокредитные организации города.

По данным прокуратуры, в марте 2017 года обвиняемый, угрожая сотрудникам микрокредитной организации муляжом гранаты, похитил 28 тысяч рублей. В следующем месяце он вновь совершил разбойное нападение, в результате которого компания лишилась 29 тысяч рублей.

Мужчина сознался в содеянном. Его приговорили к 3 годам 10 месяцам колонии общего режима.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Февраль 26, 2018 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • володя

    володя

    Женьку спасать надо а не деньги на нем зарабатывать

    Читать статью
  • Алексей Студентов

    Алексей Студентов

    Неплохо написано,рекомендую...

    Читать статью
  • Анна

    Анна

    А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образование

    Читать статью

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии