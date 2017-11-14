Был убит 35-летний мужчина

33-летнего жителя Славгорода осудили за убийство, совершенное 14 лет назад на свалке, сообщает региональный следственный комитет.

По данным следствия, в июле 2003 года обвиняемый, находясь на полигоне ТБО, обвинил приемщика металла в обмане. В гневе он избил 35-летнего мужчину и бросил его в кострище. Мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Установить личность подозреваемого на тот момент не удалось. И только спустя годы преступление раскрыли. Обвиняемого приговорили к 6 годам лишения свободы.