Жителя Славгорода осудили за убийство, совершенное 14 лет назад на свалке

mavit
Автор: mavit Ноябрь 14, 2017 05:45

Жителя Славгорода осудили за убийство, совершенное 14 лет назад на свалке

Был убит 35-летний мужчина

Жителя Славгорода осудили за убийство, совершенное 14 лет назад на свалке

33-летнего жителя Славгорода осудили за убийство, совершенное 14 лет назад на свалке, сообщает региональный следственный комитет.

По данным следствия, в июле 2003 года обвиняемый, находясь на полигоне ТБО, обвинил приемщика металла в обмане. В гневе он избил 35-летнего мужчину и бросил его в кострище. Мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Установить личность подозреваемого на тот момент не удалось. И только спустя годы преступление раскрыли. Обвиняемого приговорили к 6 годам лишения свободы.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 14, 2017 05:45
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