Жителя Змеиногорска обвиняют в гибели отца

mavit
Автор: mavit Март 7, 2018 05:45

Жителя Змеиногорска обвиняют в гибели отца

Мужчины поссорились на почве распития спиртных напитков

Жителя Змеиногорска обвиняют в гибели отца

Жителю Змеиногорска предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 64-летнего отца, повлекшем его смерть.

По данным следствия, в ночь на 25 февраля мужчины поссорились во время распития спиртных напитков. Сын избивал отца, пока тот не скончался. По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу. Расследовнаие уголовного дела продолжается.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Март 7, 2018 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

    Читать статью
  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

    Читать статью
  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

    Читать статью
  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

    Читать статью
  • Кирил

    Кирил

    Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии