Жителя Змеиногорска обвиняют в гибели отца

Мужчины поссорились на почве распития спиртных напитков
Жителю Змеиногорска предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 64-летнего отца, повлекшем его смерть.
По данным следствия, в ночь на 25 февраля мужчины поссорились во время распития спиртных напитков. Сын избивал отца, пока тот не скончался. По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу. Расследовнаие уголовного дела продолжается.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!Читать статью
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Зиновий
Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…Читать статью
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Кирил
Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...Читать статью
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