Жителя Змеиногорска обвиняют в гибели отца

Мужчины поссорились на почве распития спиртных напитков

Жителю Змеиногорска предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 64-летнего отца, повлекшем его смерть.

По данным следствия, в ночь на 25 февраля мужчины поссорились во время распития спиртных напитков. Сын избивал отца, пока тот не скончался. По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу. Расследовнаие уголовного дела продолжается.