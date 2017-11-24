Зимние шины: особенности эксплуатации

Особенности эксплуатации есть у всех типов шин и зимняя резина не исключение. Придерживаясь простых правил, автолюбитель избежит неприятных курьёзов при их замене и будет застрахован от ДТП на зимней дороге. Начать стоит с азов, о которых не знают новички или просто упускают их из виду.

Чтобы избежать разрыва шин, качать их нужно исключительно после выполнения всех предохранительных операций. Если на шине были замечены повреждения, вроде глубоких порезов или трещин, пользоваться ими не рекомендуются. Причина донельзя банальна: из-за этого, она теряет свою первоначальную прочность и способны лопнуть во время движения.

Не стоит думать, будто только новички попадают в курьёзные ситуации. Многие автолюбители со стажем не всезнающи и открывают для себя нечто новое каждый год. Например, когда ищут Шины Питер или хотят углублённо разобраться в тонкостях эксплуатации зимней резины. Последующая информация будет полезна всем без исключения.

Износ автошин не равномерен. Они подвергаются разной нагрузке, в зависимости от установленной позиции. На одни приходится ось управления колёсами, другие находятся на свободной и ведущей. Дабы избежать появления шума и вибрации протектора, а также продлить жизнь автошин, их нужно периодически переставлять с одной позиции на другую.

Ещё одной причиной неравномерного износа, может стать проблема в сходе/развале передних колёс. Без должной регулировки, снижается устойчивость рулевого управление, что приводит к неприятным последствиям для резины.

Многие даже не знают, что шины могут быть повреждены при перегрузке автомобиля, а тем более, к появлению на них трещин. В таком случае, если без транспортировки тягостей не обойтись, вес нужно размещать равномерно.

По окончании зимнего сезона, чтобы колёса могли быть использованы в следующем году, следует знать несколько простых правил про их хранение:

избегайте прямого действия солнечных лучей;

воздействие внешних факторов, влаги и атмосферных осадков должны быть сведены на нет;

не стоит их хранить близь отопительных приборов;

электроприборы и генераторы искр и озона портят качество шин.