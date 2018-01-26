10 правил успешной игры в онлайн казино

Развлечения в виртуальных заведениях позволяют не только отлично провести досуг, но и выигрывать деньги. Многие новички, посещая онлайн-казино, часто входят в раж, допуская ошибки. Соблюдая советы опытных игроков, можно не только стать умелым гэмблером, но и научиться контролировать банк-ролл.

Как стать успешным игроком?

Чтобы добиться успеха, нужно придерживаться определенных правил:

1. грамотный выбор заведения

2. внимательное ознакомление с его условиями

3. тщательное изучение игорных символов

4. начало игровой сессии в спокойное для игрока время

5. анализ коэффициента выплат

6. честность игры

7. рациональное распределение игрового капитала

8. совершение выгодных ставок

9. подбор наиболее выгодной тактики

10. соблюдение определенных табу

Не стоит выбирать наугад казино. Ознакомьтесь с сайтами, которые находятся на первых страницах поисковиков. Прочитайте статью об американской рулетке http://casinoonline-yes.ru/ruletka/. Немаловажным фактором является рейтинг. Прочтите о них отзывы, поинтересуйтесь об их посещаемости. Как правило, в популярных заведениях всегда много игроков. Выбирайте только надежный и проверенный ресурс. Если большинство отзывов носят положительный характер, не торопитесь регистрироваться. Те заведения, которые выплачивают менее 95% от общей суммы выигрыша лучше обойти стороной.

Распространенная ошибка начинающих игроков – невнимательное ознакомление с правилами казино, что нередко приводит к негативным последствиям. Выбрав понравившийся ресурс, не торопитесь регистрироваться. Внимательно ознакомьтесь с правилами и условиями. Поинтересуйтесь, действует ли бонусная программа. Лишь после тщательного ознакомления с правилами и требованиям, приступайте к регистрации.

Результат игры во многом зависит от понимания ее механизма и символики. Выбрав понравившийся слот, перейдите в демо-режим. Опытные геймеры рекомендуют новичкам

осваиваться в бесплатном режиме. Он позволяет не только без вкладывания средств и риска отточить свои умения, но и разработать собственную тактику.

Среди широкого ассортимента слотов легко растеряться. Поинтересуйтесь о коэффициенте возврата средств, сколько барабанов и призовых линий имеется в автомате. Также стоит узнать о размере минимальной ставки. Помимо этого, подбирайте тот автомат, который действительно вас заинтересовал.

Обратите внимание, что у каждого слота имеется своя дисперсия выплат. Она напрямую зависит от размеров выигрышных комбинаций и выплат. Если слот обладает высокой дисперсией, шанс выиграть на нем очень много — невысок. Довольно часто разработчики скрывают эту информацию от пользователей. Только на некоторых сайтах такие данные имеются в открытом доступе casinoonline-yes.ru. По сути, дисперсия является неким индикатором риска.

Другие составляющие успеха

Бытует распространенный миф, что онлайн-казино можно обмануть. В своем желании как можно скорее выиграть, новички скачивают специальные приложения, которые якобы могут взламывать казино. На самом деле, это практически невозможно. В реальности использование таких программ приводит лишь к потере вложенных средств и блокировке аккаунта. Также стоит учесть, что использование подобного рода программ является мошенничеством, за которое придется отвечать согласно закону.

Сумма должна складываться от минимальной ставки в выбранном слоте. Вкладывайте ту сумму, которая не принесет большого урона вашему кошельку. В течение одного часа большинство игроков делает от 200 до 300 ставок. Депозит нужно разделить на несколько частей. Не стоит превышать отметку заданного лимита.

В случае проигрыша сдерживайте свои эмоции и не пытайтесь тотчас отыграться. Отдохните, соберитесь с мыслями, и лишь затем начинайте играть снова.

Не торопитесь делать ставки. Если вы решили отыграться, не ставьте на кон большую сумму. Новичкам лучше начинать с минимальных ставок. Протестируйте несколько стратегий и выберите наиболее подходящую для вас.

Чтобы свести к минимуму денежные потери, не стоит слишком увлекаться игрой. Для того, чтобы отыграться, не берите деньги взаймы. Посещая онлайн-казино, не употребляйте спиртное.

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Как не проигрывать слишком много и всегда быть на позитиве в азартных играх? Помочь в этом может соблюдение 10 правил успешной игры в онлайн казино.