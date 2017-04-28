Двуспальное постельное белье в интернет-магазине z077.ru

К выбору постельного белья необходимо относиться очень внимательно и придирчиво. Ведь от этого напрямую зависит, насколько приятным будет ваш сон. В интернет-магазине z077.ru в широком ассортименте представлено двуспальное постельное белье ТМ «Сайлид», которая славится высоким качеством изделий. Здесь вы найдете комплекты постельного белья, изготовленные исключительно из натуральных тканей (хлопок, поплин, сатин, тенсел). Изделия имеют хорошие характеристики износостойкости, они сохраняют свой первоначальный внешний вид до 200 стирок.

Удобный поиск постельного белья по категориям в интернет-магазине z077.ru

В каталоге покупатели смогут найти двуспальное белье от эконом до премиум-класса. Вся продукция разделена на категории, что значительно облегчит поиск товара с необходимыми характеристиками. Вы без труда сможете отсортировать наборы белья по следующим параметрам:

размеры;

материалы;

цвет;

плотность г/м 2 ;

; рисунок;

назначение.

Интернет магазин z077.ru старается удовлетворить запросы покупателей с различными финансовыми возможностями. Диапазон цен на двуспальные наборы – от 1615 до 8576 руб. Дешевые комплекты по красоте и разнообразию расцветок ни в чем не уступают дорогим.

Разнообразие материалов

Комплекты из поплина. Материал производится из натуральной хлопковой ткани, он экологичен и не навредит здоровью человека. Поплин очень прочный, но в то же время мягкий. Засыпать на нем – одно удовольствие. Постельное белье не линяет и не скатывается после большого количества стирок, поэтому оно прослужит вам много лет. Цена на наборы отличаются своей доступностью – от 1615 до 1916 руб.

Комплекты из сатина с 3D фотопечатью. 2 спальное постельное белье из этого материала выглядит очень эффектно благодаря реалистичным и объемным рисункам. Современные технологии позволяют наносить изображения так, что они кажутся живыми и к ним хочется прикоснуться. В каталоге представлены постельные наборы с цветочным принтом, растительными мотивами, изображениями животных. Ткань не вызывает аллергии, она хорошо впитывает влагу и позволяет коже дышать. Стоимость комплектов – 3900 руб.

Наборы из сатина. Постельное белье из этой ткани уже давно стало символом изысканности. Полотно имеет глянцевую поверхность, для его изготовления используют нити двойного кручения. По своей фактуре ткань напоминает шелк, но стоит она намного дешевле. Изделия из сатина прочные, они на протяжении многих лет не теряют присущий им блеск. Набор красивого постельного белья из сатина выгодно украсит вашу спальню. Стоимость комплектов – от 2138 до 2785 руб.

Наборы из сатин-жаккарда. Такое постельное белье является истинным воплощением роскоши и изысканности. Оно достойно того, чтобы украшать королевские покои. Материал представляет собой сложные переплетения хлопковых нитей двойного кручения, его поверхность переливается мягким блеском. Несмотря на эффектный внешний вид, ткань очень прочная и не теряет яркость красок после многократных стирок. Купить комплекты двуспального постельного белья из сатин-жаккарда можно за 4249 руб.

Наборы из тенсела. Тенсел − это экологически чистый материал, для изготовления которого используются эвкалиптовые волокна. Он гладкий, словно шелк, легкий и нежный на ощупь. Постельные наборы из тенсела гипоаллергенны, их можно приобретать для детей. Ткань не выгорает на солнце и не линяет после стирки. Стоимость постельного белья – 8576 руб.

Постельное белье «Сайлид» − эталон безупречного качества

Интернет-магазин постельного белья z077.ru предлагает покупателям огромный ассортимент товаров торговой марки «Сайлид». У нас вы сможете приобрести изысканное постельное белье из натуральных и экологически безопасных тканей по привлекательным ценам. Все комплекты красиво упакованы в подарочный чемодан, они станут превосходным подарком для родственников, друзей и коллег по работе.