Аксессуары для ванной Migliore: для почитателей стиля «ретро»

mavit
Автор: mavit Март 18, 2018 01:40

Аксессуары для ванной Migliore: для почитателей стиля «ретро»

Ванная комната – это самое востребованное помещение во всей квартире, особенно, после напряжённого трудового дня. Аксессуары для ванной Migliore порадуют любого человека своим привлекательным внешним видом, надёжностью и функциональностью, что и неудивительно. 

Ведь их изготовлением занимается известная итальянская компания являющаяся одним из крупнейших производителей аксессуаров, сантехнических изделий и мебели для ванных комнат.

Почему продукция, выпущенная под этим брендом, популярна во всём мире?

Потому что все изделия можно смело отнести к классу «элит», и их присутствие в интерьере говорит о высоком уровне доходов хозяев и об их хорошем вкусе. К весомым преимуществам аксессуаров «Миглиоре» следует отнести:

1. Высокое качество. С этим трудно поспорить, так как производитель использует только лучшие материалы, причём некоторые сплавы являются фирменной разработкой компании. Изделия изготавливаются не только из сантехнической латуни, нержавеющей стали, ударопрочного стекла и керамики. В производственном процессе участвуют и благородные металлы, что несколько увеличивает стоимость готовой продукции, но зато придаёт ей по-настоящему респектабельный вид.
2. Экологическую безопасность. При изготовлении изделий не используются токсичные материалы, способные причинить вред здоровью. А качество продукции проверяется на всех стадиях производства, и если какое-то изделие не соответствует стандартам или имеет незначительный дефект, то в продажу оно не поступит.
3. Широкий модельный ряд. Производитель предлагает максимально возможный ассортимент, который увеличивается и за счёт применения нестандартных решений. То есть, покупателю могут быть доступны изделия, выполненные в привычных для Migliore оттенках: «сталь», «золото», «серебро», «бронза», «хром». Но производитель на этом не остановился и расширил коллекцию цветовых решений, и теперь все любители старины могут купить аксессуары, «искусственно состаренные», которые можно запросто перепутать с антиквариатом. Примечательно, что сейчас на пике моды находятся аксессуары «под бронзу».
4. Доступная цена. Это удивительно, но компания реализует свою продукцию по умеренным ценам, несмотря на её эксклюзивность и использование в производстве дорогостоящих материалов. Это не означает, что покупатель может купить позолоченный стаканчик для зубных щёток по бросовой цене. Ассортимент настолько широк и разнообразен, что в нём обязательно найдётся вариант, идеально подходящий для покупателей со средним уровнем доходов.

Перспективы

Инженеры и дизайнеры компании Migliore не привыкли останавливаться на достигнутом, и регулярное расширение ассортимента – наглядное тому подтверждение. К примеру, теперь помимо сантехнических изделий из фаянса, фарфора и аксессуаров (полотенце- и бумагодержателей, баночек для косметических средств, дозаторов для жидкого мыла и пр.) на заводах компании производятся вентиляторы, зеркала, коврики и другие полезные изделия.

На данный момент, все аксессуары для ванной входят в состав коллекций, количество которых растёт с завидным постоянством. Каждая коллекция содержит несколько предметов, но если нужен всего один из них, то требуемый экземпляр можно приобрести без всякого труда. Кстати, некоторые элементы объединены в одну конструкцию, например, мыльница и стаканчик для зубной щётки, что само по себе очень удобно. Есть ли конкуренты у этого бренда? Да. К примеру, аксессуары для ванной Art&Max пользуются не меньшим спросом.

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mavit
Автор: mavit Март 18, 2018 01:40
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