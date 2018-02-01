Альтернативный вариант отопления в доме

Газовое оборудование относится к тем товарам, которые приобретают на длительное время. Именно поэтому выход его из строя становится неожиданностью и доставляет множество проблем, особенно если это поломка котла и произошла она во время отопительного сезона.

Именно так и произошло у меня. Отопление в доме у нас газовое. Установлено недавно. Проблем с ним никогда не было. Вот и решили сэкономить на сервисном обслуживании. Собственно первые четыре года все было прекрасно. На лето мы котел отключали и пользовались только колонкой, а в начале осени запускали в работу всю систему.

В этом году поступили так же. Однако мои знания, судя по всему, были слишком поверхностны. Я упустил некоторые тонкости правильной эксплуатации, что привело к плачевным последствиям. Ночью мы проснулись от сильного холода. Радиаторы были ледяными. Альтернативного отопления в доме, естественно никто не предусмотрел.

С утра вызвал мастеров, которые сообщили, что требуется замена насоса, и предложили купить у них за довольно приличную сумму. Они пообещали подойти после обеда, а я срочно начал изучать цены на циркуляционные насосы. После получасового просматривания каталогов и сравнения стоимости предлагаемых запчастей случайно попал на страницу piramida24.com.ua и понял, что самые низкие цены на этом сайте.

Дальше все произошло лучше, чем мог даже себе представить.

Позвонил по указанному номеру и объяснил менеджеру сложившуюся ситуацию. Так как я знал причину поломки, нужную запчасть и марку котла, то смог сразу же сделать заявку. Мне объяснили, что товар находится на складе и если меня устроит самовывоз, то через пару часов я смогу получить его в офисе.

Данные условия мне вполне подходили. Связавшись с представителем ремонтной бригады, я попросил их приехать попозже, чтобы мне успеть забрать нужную деталь.

В назначенное время я подъехал в контору интернет-магазина https://piramida24.com.ua/. Оформление документов и оплата заняли считанные минуты. Работавший со мной специалист оказался очень компетентным человеком, прекрасно разбирающимся в газовом оборудовании. Он проконсультировал меня по всем интересующим меня вопросам относительно газовой колонки, ну и конечно котла.

Вечером мы смогли снова подключить котел и наконец-то отогреться. Конечно, рисковать больше не хочется и поэтому летом решил дополнительно установить камин. Но зато теперь я твердо знаю куда нужно обращаться за запчастями и советом, если случится любая, даже незначительная поломка в газовом оборудовании.

Спасибо вам от меня лично и от моей семьи. Всем знакомым рекомендую только ваш магазин!

Автор: С. Куц