Безумные истории из Лас-Вегаса

Лас-Вегас. Город грехов. Город, о котором мечтают. Город, о котором поют. Город-сказка.

Лас-Вегас – это не просто столица игорной вселенной. Это еще и место, в котором ежедневно происходит с десяток уникальных событий, ведь азарт, антураж, атмосфера – все это пьянит, все это бьет в голову, все это обескураживает…

Именно поэтому и говорят, что-то, что было в Вегасе – остается в Вегасе. А все, что не Вегас – это другой мир.

Итак, что же самое невероятное происходило в городе грехов? В какие безумные переплеты попадали посетители этого уникального места?

В самом Вегасе до сих ходит легенда об одном туристе, который проснулся в ледяной ванной… А, впрочем, давайте обо все по порядку.

Началось все с того, что приехавший в сказочный Вегас за безумными развлечениями турист сумел обанкротить одно из игорных заведений на кругленькую сумму. Он пировал, он находился в экстазе! И уже ночью – в самых невероятных чувствах – он побрел в бар, в котором познакомился с удивительно общительной девушкой. Все закрутилось, словно торнадо. Они выпили. Затем еще раз. Затем поехали в номер. А затем… мужчина, чувствуя разрывающую боль, очнулся в ванной, наполненной льдом. Он ничего, ровным счетом ничего не помнил. Как он здесь оказался? С кем он провел прошлый вечер? Кому он рассказывал о своей удивительной победе? И ни одного ответа. Тут он заметил на краю ванной записку: «Звони 911. Иначе умрешь».

В самом скором времени этот мужчина попал в больницу, где выяснили, что прошлой ночью он, вероятнее всего познакомившийся с клофелинщицей, лишился одной почки…

Еще в Вегасе широко известна история, которая гласит, что однажды супружеская пара, снявшая в одном из отелей небольшой номер, не могла уснуть из-за ужасной, буквально выедающей глаза вони. Вызвали уборщиков. Кое-как, но паре все же удалось уснуть… Но на утро запах стал еще невыносимее! Пахло разлагающимся трупом. Но самого трупа, разумеется, нигде не было…

Сотрудники отеля приняли решение провести более тщательную уборку, и в ходе нее обнаружили растерзанное тело девушки, спрятанное внутри матраса.

Две эти легенды являются очень популярными в городе грехов, однако так и остаются на уровне легенд – не на уровне фактов. Многие исследователи, работающие с полицией, утверждают, что данные события никогда не происходили в Вегасе. Однако почему же тогда они так популярны в этом городе?

Здесь каждый решает сам. Верить в эти истории или не верить.

Очевидно одно – Лас-Вегас является городом, в котором творятся безумства! Безумства не только преступного плана, вовсе нет. Можно сказать иначе – в Вегасе творятся чудеса! Нечто невозможное здесь становится возможным там! И именно поэтому туда так стремятся сердца авантюристов и смельчаков!

Но, увы и ах, не каждый из нас может позволить себе поездку в Лас-Вегас, в эту завораживающую сказку. Но не стоит отчаиваться, друзья! Сказка может стать доступна вам прямо здесь и сейчас! И для этого даже не нужно выходить из дома!

Просто открывайте игру http://admiralclub.nlofact.com/sloty/crystal-queen/ — и наслаждайтесь сказочной атмосферой и океанами роскоши, ничем не уступающими Лас-Вегасу!

Хватит перекладывать на потом. Хватит думать о будущем. Заходите играть в Адмирал и наслаждайтесь жизнью прямо сейчас!