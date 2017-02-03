Биронабивной фундамент с ростверком: технология строительства

Достаточно сложной задачей является строительство дома. Здесь нужно использовать современные технологии для того, чтобы максимально надежно укрепить и добиться устойчивости любой конструкции.

Используя буронабивной фундамент с ростверком, становится возможным укрепить основную част дома. подобные сваи отличаются внушительной несущей способностью.

Преимущества фундамента, который построен на буронабивных сваях

Сваи забивают как можно глубже касаемо промерзания земли.

Подобные конструкции идеально подходят для любого грунта, даже если он достаточно неустойчивый.

Не вредно для всего вокруг.

Всегда есть реальная возможность заложить фундамент, независимо от того, какой для этого используется участок. Главное, чтобы он был удобен для строительства.

Можно с успехом использовать сваи как настоящий фундамент, который необходим для того, чтобы построить каркасный дом. То же касается кирпичного, сруба.

Демократичная цена.

Возводится достаточно быстро — от четырех суток до недели. А значит, вы можете осуществить свою мечту гораздо быстрее, чем казалось бы на первый взгляд. Специалисты сделают все для того, чтобы возводимое здание было надежным, красивым и долго служило верой и правдой своим хозяевам.

Что представляет собой ростверк? Это горизонтальная часть фундамента — свайно-столбчатого. Он служит для соединения свай в монолитную конструкцию. С помощью ростверка удается максимально точно распределить, равномерно, а также передат со стен на сваи, затем уже на грунт. После того как положение столбов будет фиксировано, в дальнейшем не будет наблюдаться отклонений от вертикали. Ростверк остается на поверхности грунта. Он не оказывает на него давления.

Достаточно часто в строительстве используют именно буронабивной фундамент с ростверком. Специалисты с большим опытом работы умеют использовать его по назначению. В результате удается быстрыми темпами добиться поставленной цели и достичь прекрасных результатов в строительстве. Ростверки могут быть сборными или монолитно-литыми, а также сборно-монолитными, с успехом применяемыми в промышленном строительстве. Также они уместны в случае возведения зданий в много этажей.