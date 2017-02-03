Биронабивной фундамент с ростверком: технология строительства
Достаточно сложной задачей является строительство дома. Здесь нужно использовать современные технологии для того, чтобы максимально надежно укрепить и добиться устойчивости любой конструкции.
Используя буронабивной фундамент с ростверком, становится возможным укрепить основную част дома. подобные сваи отличаются внушительной несущей способностью.
Преимущества фундамента, который построен на буронабивных сваях
- Сваи забивают как можно глубже касаемо промерзания земли.
- Подобные конструкции идеально подходят для любого грунта, даже если он достаточно неустойчивый.
- Не вредно для всего вокруг.
- Всегда есть реальная возможность заложить фундамент, независимо от того, какой для этого используется участок. Главное, чтобы он был удобен для строительства.
- Можно с успехом использовать сваи как настоящий фундамент, который необходим для того, чтобы построить каркасный дом. То же касается кирпичного, сруба.
- Демократичная цена.
- Возводится достаточно быстро — от четырех суток до недели. А значит, вы можете осуществить свою мечту гораздо быстрее, чем казалось бы на первый взгляд. Специалисты сделают все для того, чтобы возводимое здание было надежным, красивым и долго служило верой и правдой своим хозяевам.
Что представляет собой ростверк? Это горизонтальная часть фундамента — свайно-столбчатого. Он служит для соединения свай в монолитную конструкцию. С помощью ростверка удается максимально точно распределить, равномерно, а также передат со стен на сваи, затем уже на грунт. После того как положение столбов будет фиксировано, в дальнейшем не будет наблюдаться отклонений от вертикали. Ростверк остается на поверхности грунта. Он не оказывает на него давления.
Достаточно часто в строительстве используют именно буронабивной фундамент с ростверком. Специалисты с большим опытом работы умеют использовать его по назначению. В результате удается быстрыми темпами добиться поставленной цели и достичь прекрасных результатов в строительстве. Ростверки могут быть сборными или монолитно-литыми, а также сборно-монолитными, с успехом применяемыми в промышленном строительстве. Также они уместны в случае возведения зданий в много этажей.
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