Бонусы онлайн-казино и их типы

Бонусы для новых игроков. Новые зарегистрированные игроки обычно одариваются самыми щедрыми бонусами. Это связано с тем, что онлайн-казино ценят новых клиентов больше всего, а привлекать их сложнее, чем поддерживать существующих. Если вы новый игрок, не забудьте обратить внимание на то, что предлагает онлайн-казино в обмен на игру на своей развлекательной платформе, зеркало тут.

Бонус за депозит — это просто сумма денег, которую казино предоставляет вам, чтобы иметь возможность распоряжаться дополнительными деньгами во вновь созданной учетной записи. Получив такой бонус, вы, как правило, будете ограничены операциями по выводу наличных денег на некоторое время. Бонусы на депозиты онлайн-казино предлагаются как та же или часть суммы, которую вы вносите в свою учетную запись. Иногда такие поощрительные выплаты достигают значений вдвое больше, чем заплатили.

Дополнительные бонусы. Их принцип действия напоминает сумму на депозит. Единственное различие заключается в том, что в зависимости от онлайн-казино, в котором вы играете, этот бонус можно использовать только один раз в определенный период времени (месяц или квартал).

Бонусы за лояльность. Большинство онлайн-казино имеют программу лояльности или VIP-клубы, чтобы поддерживать своих реальных игроков. Как правило, гэмблеры автоматически участвуют в данных программах, просто играя и получая определенное количество очков от каждой ставки. Собирая очки, игроки достигают разных уровней VIP-клуба.

Бонусы для игры по крупному. Это тип бонуса, который предназначен для игроков, которые делают ставки на огромные суммы денег (500-1000 евро за раз).

Бонусы «Рекомендовать другу». Некоторые онлайн-казино предоставляют бонусы игрокам, которые рекомендуют свои игровые комнаты друзьям или знакомым. Игрок получает согласованную сумму денег каждый раз, когда его друг успешно регистрируется.

«Виртуальные деньги». Некоторые казино предлагают виртуальные деньги новым игрокам. Эти средства предназначены для новых игроков, чтобы опробовать игровые комнаты в казино или пользовательский интерфейс.

Чтобы проверить свое онлайн-казино на бонусы, то внимательно изучите раздел, посвященный им. Там вы найдете описания самых популярных поощрительных выплат казино, которые помогут вам выбрать лучший вариант для игры. Вы также можете узнать о рекламных акциях, предложениях или просто подписаться на рассылку новостей, получая всю информацию на свою почту.