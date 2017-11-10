Бронирование и покупка автобусных билетов через интернет

Каждый, кто планирует отправиться в поездку, нуждается в том, чтобы приобрести билет на соответствующий вид транспорта. Желая воспользоваться автобусом, пассажиры также должны настроиться на то, что без проездного документа они не смогут отправиться в путь. Чтобы данная процедура не отняла у вас время и силы, следует пользоваться интернет-сервисом «Твій час» — https://yt.ua/uk/bus .

Удобство использования такого электронного магазина заключается в том, что пользователи смогут заказать автобусный билет, как по Украине, так и по Европе. Сделать это можно онлайн. Оплата производится так же через интернет. Такой проект имеет два назначения: сделать приобретение билетов удобным и помочь сэкономить время пользователям. Именно благодаря этому сервис получил широкую популярность. Посредством данного сервиса пользователи смогут:

1. Выбрать основные параметры автобусного билета.

2. Увидеть сформированный перечень доступных рейсов .

3. Определиться с наиболее удачным билетом.

4. Внести данные о пассажире.

5. Выбрать удобный способ оплаты и заплатить за билет.

Примечательно, что зарегистрированные пользователи имеют дополнительное преимущества. Система может автоматически указать фамилию владельца автобусного билета, так как данная информация уже вводилась при регистрации на сайте сервиса. При необходимости, данные о пассажире можно откорректировать. Проверив правильность вписанной информации, вы сможете забронировать билет или же сразу его прибрести. Кроме того, зарегистрированные пользователи могут просматривать историю бронирования и покупки проездных документов на автобус даже через время.

«Твій час»: вся необходимая информация для поездки здесь

«Твій час» — это удобный электронный магазин, которым с каждым днем пользуется все большее количество людей. И это не удивительно, ведь всю информацию необходимую для поездки, включая расписание автобуса, направление, а также маршрут движения можно найти здесь. Помимо этого, в сервисе «Твій час» есть возможность увидеть актуальную информацию о стоимости билетов. Обновляемая система позволяет видеть только правдивую информацию о наличии свободных мест, а также стоимости билета. Если при заказе автобусного билета у вас возникнут вопросы, то вы сможете заказать обратный звонок для того, чтобы консультанты связался с вами. В любых вопросах, связанных с приобретением билетов, к вам сервиса всегда придут вам на помощь доброжелательные сотрудники сервиса «Твій час».