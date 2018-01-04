Брус как синоним уютного и комфортного дома

mavit
Автор: mavit Январь 4, 2018 01:36

Брус как синоним уютного и комфортного дома

Жизнь в городе вносит коррективы. Желание жить за городом, вдали от шумных соседей, пыли и загазованности улиц, возникает у жителей городов чаще и сильнее с каждым годом.

Возможность купить участок недалеко от города, с подведенными необходимыми коммуникациями, взорвала рынок малоэтажного деревянного строительства. Деревянный дом – отличный вариант, удовлетворяющий требованиям городских жителей.

Популярность деревянных домов складывается из доступности и относительно невысокой стоимости материалов. Цена квартиры в новостройке и готового деревянного дома отличается незначительно, а сроки строительства редко превышают полтора, два года.

Дома из бруса от КСК «Цивиль»

Деревянные дома из бруса завоевали популярность как быстровозводимая и менее дорогая альтернатива дому из оцилиндрованного бревна. Низкая стоимость также складывается из цены фундамента. Для такого дома отлично подойдет свайный или ленточный фундамент.

Геометрия бруса идеальна и не требовательна к внешней и внутренней отделке. Технология производства такова, что брус друг с другом образует крепкое и прочное соединение, не пропускающее влагу или воздух. При этом сам дом наполнен свежестью. Древесина создает комфортный микроклимат в доме, с оптимальной влажностью и температурой.

Собственная производственно-строительная база КСК «Цивиль» позволяет изготавливать клееный, цельный или профилированный брус. Готовый материал прочный, не подвержен растрескиванию и нарушению структуры. Обработка специальными защитными покрытиями – еще один этап, от которого зависит долговечность и сохранность эксплуатационных характеристик бруса. Они безвредны для людей, но прекрасно справляются с плесенью и другими грибковыми поражениями древесины, защищают от жуков, уберегают от огня.

Отличительная черта бруса – использование в сложных архитектурных проектах. Если применение оцилиндрованного бревна ограничено, то брус в этом плане более пластичный материал. Ломаная геометрия с плавными переходами между функциональными зонами, выходы на террасу и балконы, расположение внутренних перегородок и элементов – все это доступно при строительстве деревянного дома из бруса.

Коттеджно-строительная компания «Цивиль» воплотит в реальность проекты любой сложности, принимая во внимание финансовые возможности заказчика, его идеи и пожелания.

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mavit
Автор: mavit Январь 4, 2018 01:36
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