Быстрая и точная экспертная оценка от ООО «Волан-М» при заливе квартиры
Независимая экспертиза после залива квартиры
Если по каким-либо причинам произошло затопление жилья – важно своевременно провести оценку причиненного ущерба и зафиксировать все полученные повреждения. Только в этом случае можно рассчитывать на полное финансовое возмещение.
Различные ситуации
Управляющая компания или сосед сверху, ставшие виновниками инцидента, могут отказаться от добровольной оплаты или занизят сумму выплаты. В результате, единственно верным решением станет обращение в судебные инстанции для решения вопроса. Очевидно, что в суде потребуется доказывать свою правоту и предъявлять для этого соответствующие документы.
Фиксация повреждений на фото и видео – это конечно факт, который можно предъявить в суде, но первым делом к рассмотрению принимаются оформленные установленным порядком акты проверки, подписанные уполномоченными лицами и сторонами.
Лучший выбор
Одно из основных направлений деятельности специализированной компании «Волан-М» выполнение комплекса мероприятий по проведению независимой профессиональной экспертизы в случае затопления квартиры. Работу выполняют опытные сотрудники, по каждому случаю проведения экспертной оценки оформляются документы установленного образца. Предъявление квалифицированного заключения ответчику или в Суд не просто повышает шансы заявителя, но и гарантирует возмещение причиненных повреждений в полном объеме.
Вопросы ценообразования
В компании осуществляется профессиональная независимая экспертиза после залива квартиры, стоимость проведения которой строго фиксирована и зависит от следующих субъективных факторов:
- Необходимость проведения предварительной устной, выездной или письменной профессиональной консультации.
- Площадь помещения, подвергшегося затоплению (число комнат, наличие подсобных помещений и т.п.).
- Тип помещения.
Четкий порядок работы
В ООО «Волан-М» разработана и строго выполняется поэтапное проведение экспертизы. Такой подход позволяет выполнять работу любой сложности в кратчайшие сроки, точно и качественно, а главное – по доступной, строго фиксированной цене. Основные этапы:
- Согласование даты проведения оценки, стоимости работы и сроков выдачи экспертного заключения.
- Привлечение к участию в мероприятии виновника происшествия.
- Практический осмотр квартиры.
- Составление акта с подписями всех, участвующих в разрешении проблемы сторон.
- Определение итогового размера ущерба, предоставление заказчику акта установленного образца.
Специалисты компании «Волан-М» выполнят работу быстро и качественно, предоставлять клиенту квалифицированное экспертное заключение, с помощью которого можно будет отстоять свои права и получить деньги, покрывающие ущерб, в полном объеме!
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий