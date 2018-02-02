Быстрая и точная экспертная оценка от ООО «Волан-М» при заливе квартиры

mavit
Автор: mavit Февраль 2, 2018 02:46

Быстрая и точная экспертная оценка от ООО «Волан-М» при заливе квартиры

Независимая экспертиза после залива квартиры

Если по каким-либо причинам произошло затопление жилья – важно своевременно провести оценку причиненного ущерба и зафиксировать все полученные повреждения. Только в этом случае можно рассчитывать на полное финансовое возмещение.

Различные ситуации

Управляющая компания или сосед сверху, ставшие виновниками инцидента, могут отказаться от добровольной оплаты или занизят сумму выплаты. В результате, единственно верным решением станет обращение в судебные инстанции для решения вопроса. Очевидно, что в суде потребуется доказывать свою правоту и предъявлять для этого соответствующие документы.

Фиксация повреждений на фото и видео – это конечно факт, который можно предъявить в суде, но первым делом к рассмотрению принимаются оформленные установленным порядком акты проверки, подписанные уполномоченными лицами и сторонами.

Лучший выбор

Одно из основных направлений деятельности специализированной компании «Волан-М» выполнение комплекса мероприятий по проведению независимой профессиональной экспертизы в случае затопления квартиры. Работу выполняют опытные сотрудники, по каждому случаю проведения экспертной оценки оформляются документы установленного образца. Предъявление квалифицированного заключения ответчику или в Суд не просто повышает шансы заявителя, но и гарантирует возмещение причиненных повреждений в полном объеме.

Вопросы ценообразования

В компании осуществляется профессиональная независимая экспертиза после залива квартиры, стоимость проведения которой строго фиксирована и зависит от следующих субъективных факторов:

  • Необходимость проведения предварительной устной, выездной или письменной профессиональной консультации.
  • Площадь помещения, подвергшегося затоплению (число комнат, наличие подсобных помещений и т.п.).
  • Тип помещения.

Четкий порядок работы

В ООО «Волан-М» разработана и строго выполняется поэтапное проведение экспертизы. Такой подход позволяет выполнять работу любой сложности в кратчайшие сроки, точно и качественно, а главное – по доступной, строго фиксированной цене. Основные этапы:

  1. Согласование даты проведения оценки, стоимости работы и сроков выдачи экспертного заключения.
  2. Привлечение к участию в мероприятии виновника происшествия.
  3. Практический осмотр квартиры.
  4. Составление акта с подписями всех, участвующих в разрешении проблемы сторон.
  5. Определение итогового размера ущерба, предоставление заказчику акта установленного образца.

Специалисты компании «Волан-М» выполнят работу быстро и качественно, предоставлять клиенту квалифицированное экспертное заключение, с помощью которого можно будет отстоять свои права и получить деньги, покрывающие ущерб, в полном объеме!

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mavit
Автор: mavit Февраль 2, 2018 02:46
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