Чем подкормить рассаду помидор: лучшие эффективные средства

Не все огородники знают, чем подкормить рассаду помидор. Можно получить информацию о том, как подкормить рассаду помидоров, если листья побледнели здесь. Полезные советы помогут добиться отличного результата и получить хороший урожай.

Выбор средств

Удобрения можно купить и приготовить самостоятельно. Начинающие и опытные дачники заботятся о том, чтобы выбрать идеальное удобрение для подкормки помидор. При выборе важно учитывать, что понадобится растению на разных этапах роста.

Первое, на что нужно обратить внимание, отсутствие вредных сульфатов. При соединении солей и серы происходит медленное расщепление их в почве. Это приводит к минимальной усвояемости компонентов помидорами. Почва закисляется, рассада слабо растет и развивается. Рационально использовать смеси с комплексными добавками. В них хелаты, азот, фосфор и калий. Имеются аминокислоты, гуматы, кальций, магний, железо.

Все компоненты находятся не только в купленном товаре. Его готовят в домашних условиях. Многие огородники могут решить вопрос с подкормкой томатов. Среди предлагаемых вариантов препаратов можно выделить:

Жидкий Анрикола Форвард. Это комплексное средство, в котором минералы и микроэлементы. Его льют под корень или наносят на побеги, когда будет фаза двух листьев, а затем повторяют через 10 дней. Средство поможет поддержать растение, увеличит рост побегов.

Здравень с аминокислотами отлично регулирует рост томатов. Разводить необходимо по инструкции, чтобы у растений не было стресса.

Универсальное средство Радуга поможет при корневой и безкорневой подкормки. Развести препарат можно в литре воды, используя два колпачка средства.

Унифлор-рост поможет в ситуации, когда рост растений необходимо ускорить. Если же побеги идут в рост, но не хватает витаминов, используют Унифлор-микро. В нем отсутствуют минералы, однако, присутствуют микроэлементы и гуматы.

Отличным средством является однокомпонентный препарат. Его дачники готовят самостоятельно. Для смеси понадобится суперфосфат, кальциевая селитра, мочевина, калийная соль. Можно добавить калий и гумат натрия. Это отличное средство для крепких стеблей и крупных помидор.