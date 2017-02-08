Что из себя представляет базальная имплантация?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 8, 2017 03:06

Что из себя представляет базальная имплантация?

Под базальтовой имплантацией зубов понимают вставление зубов с использованием титановых имплантантов Е-образной формы при помощи хирургического метода.

Современная медицина (в частности, стоматология) позволяет обеспечить вставление зубов посредством высокоэффективных хирургических методов, что существенно сокращает число больных, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Перейдя на сайт basalcentre.ru можно узнать о базальной имплантации

Базальтная имплантация – это один из видов пластичной имплантации, где применяется горизонтальная базисная пластина. Поскольку многие пациенты нуждаются в наращивании костной ткани, ученые разработали и внедрили в практику метод базальтовых имплантантов.

Надо отметить, что впервые этот метод был внедрен французскими врачами, в начале 80-х годов. Для пациентов, испытывающих атрофию костной ткани, этот метод наиболее приемлем с точки зрения стоимости, так как он недорогой. Но следует отметить, что в ведущих западных странах базальтная имплантация признается вредной, и поэтому она исключена из врачебной практики.

Этот метод нежелателен для применения потому, что базальтная имплантация наносит травму челюсти, а также слизистой оболочке, находящейся в непосредственной близости от челюстной кости. Кроме того, в процессе хирургического вмешательства не исключатся риск отторжения имплантантов, поэтому протезы могут не качественно выполнять своих функций, или не выполнять их вообще. Тем не менее, в России, как и в некоторых других странах Европы метод базальтной имплантации все еще применяется, по причине его экономичности.

Среди недостатков базальтной имплантации следует обозначить:

  • Высокий риск отторжения имплантантов;
  • Этот метод можно использовать только в тех случаях, если отсутствует несколько рядом расположенных зубов;
  • Отеки после операции не проходят в течение 2 недель;
  • Болевой синдром;
  • Акриловый протез имеет не эстетичный вид;
  • В случае отторжения имплантанта на месте его нахождения остается достаточно крупная лунка;
  • Для такой операции требуются квалифицированные специалисты, которых в нашей стране очень мало.

Медицина начала использование новых систем новых видов и методов имплантации, о результатах будет известно в скором времени.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 8, 2017 03:06
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