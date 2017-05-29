Что из себя представляет лессирующее покрытие для штукатурки?

Известно, что штукатурка, которая придает особый декор любой поверхности, наноситься на нее последней. Но не всегда этот слой оказывается последним, так как бывает, что такую декоративную поверхность из штукатурки еще могут покрывать воском, лаком или даже глазурью. Поэтому лессирующее покрытие для штукатурки. Все эти лессирующие покрытия необходимы для того, чтобы создавать дополнительный слой для такой декоративной штукатурки, который сможет создать защитный слой, который всегда будет эффективно действовать.

Известно, что часто многие стены, хотя и обработаны штукатуркой, но всегда требует какого-то определенного дополнительного слоя. Такая дополнительная покраска помогает защитить от любых внешних воздействий, а также при любом загрязнении ее будет очень удобно мыть. Чаще всего, такое дополнительное окрашивание используется и для того, чтобы придать штукатурке необходимый цветовой оттенок. Чаще всего, это для того, чтобы придать штукатурке белый и серый цвет. Чтоб создать необычную рельефную структуру такой слой лаков и лессирующих покрытий наносились обычно в два слоя, которые вроде бы и были тонкими, но создавали специальный рельеф на стене. Обычно уже верхний слой такой стены будет иметь такой цветовой оттенок, который будет существенно отличаться от того цвета, который был в его нижней части.

Такие лессирующие покрытия имеют свою классификацию. Так, существует два вида варианта таких покрытий. Это интерьерные и фасадные покрытия. Их можно приобрести в интернет — магазине http://sanmarco-vernici.ru/. Приобретая их, можно всегда заранее знать, какое покрытие и с какой краской будет прекрасно сочетаться. А лессирующие покрытия прекрасно подойдут и для силикатных видов красок, а также еще и для акриловых, водоэмульсионных и силиконовых красочных материалов. Подбирать лессирующие покрытия лучше все-таки под тот тип штукатурки, который подходит как можно лучше. Лучше если и штукатурка, да и самое лессирующее покрытие будет изготовлено одним и тем же производителем. Известны случаи, когда отслаивалось покрытие от штукатурки, если два эти материала не были правильно подобраны.

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