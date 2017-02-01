Что из себя представляет оборудование для бойни свиней?

Производственный процесс по убою скота представляет собой достаточно сложную и многоступенчатую процедуру. Для этого предусматривается использование специализированного оборудования.

На сегодня большую популярность набирают модульные цеха, в которых предусматривается техническое оснащение.

На такие мини бойни скот привозят на специализированном транспорте (скотовозы), в которые вмещается до трех сот голов.

Весь процесс работы разделен строго на этапы.

Убой начинается с оглушения скота. Для этого предназначены специальные боксы, в которых основным инструментом считается КРС или углекислый газ. Такие боксы относятся к категории воздухонепроницаемых камер. После того как камеру запускает газ, животные теряют сознание. Часто многие мини бойни используют для оглушения электрошокер. После того как проведут оглушения при помощи рычага бокс снимается с блокировки и свиная туша попадает в бойню. Для того чтобы обескровить свиную тушу у работников данного цеха есть только сорок пять секунд. Осуществляют данный процесс двумя способами – открытый и закрытый. Для этого применят нож. При открытом виде перерезают сонную артерию. Для того чтобы это проделать животное фиксируют на специальном столе в конструкцию которой входит желоб по которому стекает кровь в специальную емкость. Закрытый метод – это глубокий прокол предсердия. Оборудование для бойни, включает в себя моечный бокс, куда направляют обескровленную тушу. Специальный моечный аппарат скребками и щетками удаляет всю скопившуюся грязь. На конечном этапе свиную тушу распаривают для того чтобы размягчить шкуру и обеззаразить мясо.

Многие задают вопрос, для чего используются электрошокеры или углекислый газ. Это так называемый наркоз, который выполняет определенные функции.

Как утверждают специалисты стресс, который испытывают животные при убое, сильно отражается на качестве мясной продукции. Тревожное состояние на биохимическом уровне оказывает негативное влияние на мышечные волокна. Поэтому многие специалисты советую, если позволяет возможность, приобрести модульную мини бойню, обустроенную новейшим оборудованием.