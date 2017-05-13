Что из себя представляет жатка для подсолнечника?

Уборка кукурузы и подсолнечника не может происходить без комбайнеров, но для того, чтобы убирать подсолнечник, необходимо на комбайнеры поставить жатку. Кстати, о жатке для подсолнечника читайте тут. Существует огромнейшая классификация жаток, которые отлично подходят для современных комбайнеров. Известно, что жатки, которые устанавливаются на комбайнеры для уборки подсолнечника, хорошо оснащены и они по своим инновационным технологиями намного превосходят первые модели. Жатки для уборки подсолнечника в современном техническом мире представляют собой четыре ножа, которые быстро и четко вращаются, и которые в любой момент легко можно заменить. Такие ножи позволяют жаткам обеспечивать быструю, качественную работу, в которой будет очень высокая скорость. Прочность такой конструкции достигается за счет того, что сами жатки для уборки подсолнечника изготавливаются из легких, но прочных материалов. Обслуживать такую конструкцию очень просто и даже удобно. Для того чтобы начать работу, необходимо внимательно осмотреть всю конструкцию. Так, узлы подборщиков должно довольно прочно и надежно прикрепляться к каркасу. Здесь же будут находиться и герметичные коробки.

Подсолнечник, который уже к моменту убора успел созреть и уже лечь на землю, легко убирается за счет того, что в этой конструкции есть длинные и прочные наконечники, которые время от времени опрокидываются. Кожухи на такой вогнутой форме расположены с наклоном назад. Это позволяет собирать уже созревший урожай плавно и с минимальными потерями. Такое необычное, но в то же время качественное, прочное и надежное оборудования для комбайнеров позволяет быстро и с малейшими затратами убрать подсолнечник. Такая жатка для уборки подсолнечника работает быстро и в любых, даже очень сложных условиях. Управлять таким оборудованием просто, поэтому особых знаний, опыта или дополнительных умений не требуется. Попадая в такую жатку подсолнечник, который был срезан очень близко к почке, прокручивается несколько раз, чтобы урожай был собран весь. Дополнительного обслуживания такому оборудованию практически не требуется.

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