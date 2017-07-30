Что из себя представляют портальные моечные машины?

Портальная мойка появилась относительно недавно и еще не успела зарекомендовать себя в России. Данная технология используется в сравнительно небольшом количестве автомоек, даже несмотря на то, что машины очень сильна пачкаются именно в этой стране. Однако промышленная мойка деталей посещается водителями гораздо чаще других.

Процесс

Другие автомойки имеют отличающиеся технология мойки. Например, большинство предпринимателей открывают сервисы с бесконтактной мойкой, где автомобиль под высоким давлением поливается аппаратом типа Керхер.

Некоторые предлагают автомобилистам более продвинутый вариант – поэтапная мойка. Весь процесс состоит из нескольких этапов. Первым делом с машины убираются самые крупные куски грязи. Затем авто едет по конвейеру, на котором его очищают большие щетки. При помощи моющих средств они очищают машину и придают ей блеск. В конце конвейера с машины смываются чистящие средства, а также она обдувается мощным потоком воздуха для просушки. В некоторых случаях машину полируют.

Портальная мойка гораздо более удобная и быстрая. В ней не используется конвейер. Машину ставят под специальную П-образную арку, в которой установлены все необходимые средства для чистки. Во время процесса механизмы под аркой перемещаются вдоль машины, используя щетки, моющие средства и обдув для просушки. Такая технология более дешевая нежели другие виды моек. Кроме того портальная мойка гораздо меньшего размера, чем конвейерная, а также она полностью автоматизирована.

Системой портальной мойки управляет компьютер, в котором заложены несколько видов программ мойки. Оператору просто необходимо выбрать тип мойки и все. Машина чистится, моется и обсушивается, оставаясь при этом на одном месте.

Стоит заметить, что в портальной мойке есть платформа, на которую ставится автомобиль. Это позволяет помыть не только верхнюю часть машины, но еще и колеса, и днище.

В отличие от ручных моек портальные имеют большую производительность. Это позволяет принимать больше клиентов, а также сокращает время ожидания чистки.

Такие страны, как Европа и Америка давно используют портальные мойки. Такую систему можно встретить около заправочных станций, крупных магазинов и ремонтных мастерских.

У портальных моек есть и минус. За ними нужно тщательно следить. Необходимо постоянно проверять механизмы, жесткость щеток и саму программу. Если что-то будет не так, можно легко повредить покрытие автомобиля.

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