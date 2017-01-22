Что изучают по математике в 4 классе

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Январь 22, 2017 15:58

Что изучают по математике в 4 классе

Курс математики 4-го класса предусматривает изучение, в большей части, арифметики, хотя он является интегрированным.

Здесь присутствуют материалы о натуральных числах до миллиона, выполнение над ними арифметических действий. Программа объединяет алгебраические и геометрические задания. Что изучают по математике в 4 классе?

Программа 4 класса по математике

Материалы школьной программы вмещает в себя повторение пройденного и изучение новых тем. Основной задачей является выучить порядок действий в математике 4 класс: деление и умножение, сложение и вычитание, действия в скобках.

Тема деления и умножения вмещает в себе приемы письменного и устного умножения трёхзначных значений на однозначные. Она еще включает в себя тонкости деления трехзначных чисел на ноль, письменное деление трехзначного значения на однозначное число. Все это способствует активации абстрактного обдумывания решения задач.

Далее в программе раскрывается тема чисел до тысячи. В ней изучаются свойства диагоналей квадрата и прямоугольника, чтение и сравнение многозначных значений, виды углов, числовые лучи, единицы площади, массы, времени, длины. Проходя данные темы, у детей формируется пространственное представление.

Следующие темы, которые предлагают к изучению — это операции с многозначными значениями и решение уравнений. Здесь так же подробно рассматриваются: вычитание и сложение величин, умножение чисел с окончанием на ноль, решение задач на числовое увеличение, решение уравнений, вычисление среднего арифметического, установление связи между скоростью, расстоянием и временем. В курсе проходит знакомство учеников с переменными. Постепенно вводится буквенное обозначение. Вычисление подобных выражений развивает контрастное мышление.

Такое построение программы, связанное с постепенным расширением области чисел, что соблюдает необходимую плавность в нарастании сложности учебного процесса. Изучение предмета направлено на достижение таких целей:

  1. зарождение образного мышления, воображения;
  2. составление первичных представлений о математике;
  3. заложение интереса к науке;

Задачи курсы:

  • помощь в овладении математическими знаниями;
  • интеллектуальное и творческое развитие;
  • заложить умение учиться;
  • привить устойчивую заинтересованность к предмету;
  • развивать математические способности.

Особое внимание уделяется способности применить знания на практике. А так же постоянное сравнение и сопоставление — вырабатывает логическое мышление.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Январь 22, 2017 15:58
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