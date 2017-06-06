Что можно купить ребенку на день рождения?

Как только становится известно о прибавлении семейства, для родственников наступает время, когда они со всем упорством занимаются сбором «приданого» для малыша. Список нужных вещей, как правило, огромен, и в числе первых – коляска.

Оказывается, купить подходящее транспортное средство для такого «большого» человечка не так-то просто. А вдруг она не станет влезать в лифт, и всякий раз ее придется тащить по лестницам на себе. Или невозможно сдвинуть с места в сугробе. Да мало ли что еще?

Так что придется для себя решить некоторые вопросы:

«Классика» или «трансформер»?

Последний легко превращается из лежачего в сидячий вариант. Зато он ниже классического, что для мам-пап высокого роста не особенно удобно. И много других мелочей: ровная или неровная поверхность люльки, сколько места займет в квартире и др.

Тяжелая или легкая?

Чем больше в коляске наворотов, тем коляска тяжелее. А сможет ли кто-то из мужчин поднимать ее по этажам или мамочке придется делать это самой?

Размер колес

Большие позволят скорее преодолеть ухабы и неровности дорог, снежные заносы. Маленькие же быстро разбалтываются, скрипят и разъезжаются, от них много тряски.

Пластик или шины?

Коляска на летнее время лучше с резиновыми шинами. Для зимы более подойдут пластиковые колеса.

Рессоры или пружины?

На пружинах коляска не так маневренна, как при наличии рессор или ремней.

С люлькой или без нее?

Переносная люлька всегда практичней. В ней теплее, она мобильна – реальная переносная кроватка.

Удобная или неудобная ручка?

Регулировочная кнопка позволит поднять или опустить ручку при надобности. Это, безусловно, удобно, но недолговечно. Говорят, что конструкция эта слишком быстро выходит из строя.

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