Что можно купить ребенку на день рождения?

mavit
Автор: mavit Июнь 6, 2017 03:33

Что можно купить ребенку на день рождения?

Как только становится известно о прибавлении семейства, для родственников наступает время, когда они со всем упорством занимаются сбором «приданого» для малыша. Список нужных вещей, как правило, огромен, и в числе первых – коляска.
Оказывается, купить подходящее транспортное средство для такого «большого» человечка не так-то просто. А вдруг она не станет влезать в лифт, и всякий раз ее придется тащить по лестницам на себе. Или невозможно сдвинуть с места в сугробе. Да мало ли что еще?
Так что придется для себя решить некоторые вопросы:
«Классика» или «трансформер»?
Последний легко превращается из лежачего в сидячий вариант. Зато он ниже классического, что для мам-пап высокого роста не особенно удобно. И много других мелочей: ровная или неровная поверхность люльки, сколько места займет в квартире и др.
Тяжелая или легкая?
Чем больше в коляске наворотов, тем коляска тяжелее. А сможет ли кто-то из мужчин поднимать ее по этажам или мамочке придется делать это самой?
Размер колес
Большие позволят скорее преодолеть ухабы и неровности дорог, снежные заносы. Маленькие же быстро разбалтываются, скрипят и разъезжаются, от них много тряски.
Пластик или шины?
Коляска на летнее время лучше с резиновыми шинами. Для зимы более подойдут пластиковые колеса.
Рессоры или пружины?
На пружинах коляска не так маневренна, как при наличии рессор или ремней.
С люлькой или без нее?
Переносная люлька всегда практичней. В ней теплее, она мобильна – реальная переносная кроватка.
Удобная или неудобная ручка?
Регулировочная кнопка позволит поднять или опустить ручку при надобности. Это, безусловно, удобно, но недолговечно. Говорят, что конструкция эта слишком быстро выходит из строя.

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Эти чудо-коляски появились на рынке не так давно. Но их революционный дизайн скоро оценили самые стильные мамы. Это не просто практичная и компактная модель из экологически чистых материалов. Это высочайший уровень комфорта и для родителей, и для крохи.

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mavit
Автор: mavit Июнь 6, 2017 03:33
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