Что нужно знать при покупке разных видов декоративной косметики

У каждого косметического средства есть определенные требования к хранению и срок годности. Зачастую мы не обращаем на это внимания, а зря, ведь просроченная продукция, неверное хранение и использование косметических средств может привести к пагубному результату. Как же избежать таких ошибок? Разные виды декоративной косметики имеют разный срок годности и требуют определенных условий как при покупке, так и при хранении после вскрытия. Давайте разберемся с этими параметрами для самых популярных средств.

Если вы покупаете продукт без контрольной защиты (фольга на баночке с кремом, контрольная полоска или этикетка, которая рвется при открытии, специальные колпачки и пробочки), обратите внимание на:

Чтобы тушь до вас не открывали. Проверяется очень просто: если вывернуть и немного вытащить черенок щеточки, он должен быть абсолютно чистым! Если до вас кто-то вытаскивал щеточку наружу, то на ее основании обязательно будут следы туши — не задев горлышко, вставить щеточку обратно невозможно. Исключение составляют случаи, когда подобные манипуляции производятся умышленно, но это уже мошенничество. Для чего такая щепетильность? Во-первых, из чисто гигиенических соображений: занести инфекцию в глаза ничего не стоит, ведь никто не даст вам гарантии, что тушь только посмотрели. Во-вторых, точка отсчета вашей туши идет с момента ее первого вскрытия! Любая тушь живет в среднем 3 месяца, потом она засыхает, в нее при каждом открытии попадают микробы, и от этого ее свойства теряются.

У тональной основы должна быть однородная консистенция и цвет. При прозрачном пузырьке это будет видно, при непрозрачной упаковке вы вполне можете протестировать средство прямо при продавце. Не забывайте взбалтывать флакон перед каждым использованием.

Губная помада не должна быть тестирована, причем по всей длине. Очень часто цвет тестируют с боковой стороны, выворачивая помаду полностью. Суть от этого не меняется. У помады не должно быть неприятного запаха, липкости и конденсата (испарины).

Если вы приобретаете косметику по каталогам, отдайте предпочтение постоянному консультанту, а не любому, кто оказался рядом с каталогом в руках. Учтите человеческий фактор: не все добросовестно относятся к своей работе.

Дорого или дешево

Стоит отметить, что не всегда очень дорогая косметика оправдывает свою ценовую категорию. Магазины славятся своими накрутками, иначе им не выжить: аренда, заработная плата продавцам, да и всему персоналу. На самом деле косметика по каталогам или купленная через интернет-магазин, очень часто не уступает в качестве дорогим магазинным вариантам.

Также не стоит гнаться за дешевизной. Когда, вы видите губную помаду за 10 рублей, задумайтесь, если вычесть стоимость упаковки, сколько полезных компонентов туда положили производители?

Так в чем же разница между дорогой и не очень косметикой? Разница во вложенных средствах на раскрутку бренда, разработку продукта, веществах в составе, дизайне и материале упаковки, в методах продвижения на рынке и местах, где продукция будет реализовываться. Вот поэтому не всегда помада в невзрачной простой упаковке хуже дорого аналога.

Срок годности

Привычным форматом срока годности для нас является ДД.ММ.ГГГГ. На зарубежной продукции он выглядит чуть иначе – ММ.ДД.ГГГГ. Срок годности можно найти на коробочке или непосредственно на самом средстве.

Как же узнать, когда косметическое средство станет считаться просроченным, если мы знаем только дату его изготовления? Можно исходить вот из следующих данных:

декоративная косметика хранится в среднем 3 года;

тоники и кремы — 1-3 года с даты производства (она указана);

парфюмерия этому правилу не подчиняется.

Самое главное при покупке — подсчитать укладывается или нет срок использования разных видов декоративной косметики с момента вскрытия упаковки в их срок годности.

Пример: вы покупаете тушь, у которой стоит срок годности до 12.17, а сейчас, к примеру, октябрь 17 года. Срок применения туши после ее вскрытия, как правило, 6 месяцев, хотя на деле всего месяца 3-4. Получается, что срок при котором можно использовать тушь, после того как ее открыли, заканчивается позже, чем основной срок годности. Получается, что при покупке вы оплатите еще и то время, когда пользоваться продуктом уже не сможете.

Особенности хранения и использования

Не забывайте, что любые кремы не любят, когда в них лазают пальцами. Для этого очень удобно будет использовать специальную лопатку для крема — спатулу. Крем будет служить вам дольше, и расход будет меньше.

Хранение косметики в холодильнике вовсе не обязательно: достаточно темного места с нормальной влажностью и комнатной температурой. Хранение и длительное пребывание косметической продукции в ванной комнате ускорит размножение бактерий и непригодность продукта.

Желаем вам приятных покупок и отличных результатов.

Источник: MakeupKey.ru