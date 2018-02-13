Что подарить парню на 23 февраля: идеи подарков

Когда возникает вопрос о подарке любимым мужчинам на 23 февраля, стоит задуматься, где предлагают качественные товары для одностраничников оптом. Не все стандартные наборы порадуют необычными и полезными характеристиками.

Выбор подарка: важные моменты

Перед тем, как сделать выбор, важно заранее узнать, что предпочитает молодой человек, чтобы подобрать отличный подарок. Есть список товаров, которым будет рад любой мужчина, отдельно выделяют те, которые точно дарить не нужно.

Некоторые подарки понравятся мужчине независимо от возраста:

Для придания солидности. Сюда относится визитница, портфель, спортивный аксессуар, чехол для смартфона. Такие вещицы выбирают только из качественных материалов от известных брендов. Имеет значение род деятельности будущего владельца таких приятных мелочей.

Подарить можно личные предметы с гравировкой, билеты для проведения совместного досуга, бритву или часы, солнцезащитные очки, перчатки галстук, ремень, рубашку, парфюм, держатель или чехол для телефона, зажигалку, кружку с фото.

Сладости. Теперь это уже не относится к только женскому подарку. Сладкое лакомство, которое любит одариваемый, станет залогом приятных отношений. Выделиться можно с помощью красивого торта из мастики с тематическим рисунком.

Огромным спросом пользуется абонемент в спортзал, бассейн, баню, кальян.

Среди уютных и полезных подарков находится плед или шарф, шапка или теплый свитер, подушка с принтом, мужская сумка.

Если мужчина ведет активный образ жизни, преподносят палатку, рюкзак, походные мелочи, квадрокоптер, лук для стрельбы, нож.

Студенту и фрилансеру пригодятся очки для компьютера, новая игра для ПК, флешку.

Азартный человек будет рад покерному набору, карт с фотографиями.

Молодому человеку дарят халат с надписью, пижаму, пауэр-банк или наушники.

Спортсменам подойдут гантели, гири, спортивная одежда и обувь, шагомер.

Многие женщины перед выбором подарки стараются аккуратно расспросить мужчину о том, что ему нравится. Делать это нужно тактично, чтобы в итоге подарок стал еще и приятным сюрпризом. Это отличная возможность порадовать любимых людей красивыми и практичными вещами на все случаи жизни.