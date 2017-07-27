Что такое стрит-ритейл

Термин стрит-ритейл только кажется новомодным. На самом деле, это абсолютно традиционный способ торговли, имеющий отношение к магазинам, лавкам, салонам услуг и ресторанчикам, располагающимся на красной линии центральных улиц города. Такой вид бизнеса существовал еще во времена Средневековья, получив широкое распространение в XIX веке с развитием технологий и торговли. А сегодня он проживает своего рода эпоху Возрождения. Каковы же особенности и выгоды аренды коммерческой недвижимости под стрит-ритейлы?

Особенности стрит-ритейла

Выбирая формат стрит-ритейла можно справедливо ожидать успешности бизнеса при правильной его организации. Ведь проблем с трафиком на оживленных улицах исторического центра не будет.

Окупаемость. Процесс окупаемости у объектов. В зависимости от характера бизнеса, уличные ритейлы окупаются до 5 раз быстрее торговых объектов В ТЦ или в ТРК.

Стабильность. Стрит-ритейлы считаются одним из наиболее кризисоустойчивых типов бизнеса. Ведь людям, живущим неподалеку, всегда удобно ходить в магазинчик на углу и стричься в салоне напротив своего дома. А в вечернее время исторические улицы города заполнены людьми, которые с удовольствием посетят ресторан или салон каких-либо услуг.

Независимость. Держателям «уличного» бизнеса не надо беспокоиться о том, что придется подстраиваться под график работы торговых или бизнес-центров. Имея автономный вход, можно организовать удобный режим работы и переоборудовать площадку так, как того требует каждый конкретный вид деятельности.

При всех своих безусловных преимуществах нужно понимать, что на старте бизнес стрит-ритейлы — достаточно затратный вариант. Кому же подойдет такой вид деятельности?

Стоит ли открыть свой стрит-ритейл?

Тем, кто в бизнесе еще совсем недавно и кто не имеет возможности серьезных финансовых вложений на старте своего дела, стоит с осторожностью относиться к такому виду деятельности, как стрит-ритейл. Неопытному предпринимателю сложно будет грамотно произвести оценку объекта недвижимости, учесть все факторы востребованности конкретного месторасположения, формата магазина или салона. Важно правильно произвести оформление витрины объекта, провести маркетинговые мероприятия, чрезвычайно важные на первых этапах развития. Для того, чтобы не ошибиться в расчетах и правильно оценить перспективность той или иной точки на красной линии в деловом или историческом центре города, лучше всего обратиться к профессионалам сферы недвижимости.