Что выбрать: квартиру или коттедж?

Когда встает вопрос, где жить, на природе или в городе, все люди рассуждают примерно одинаково. Плюсы и минусы каждого из выборов достаточно прозрачны. В городе, как правило, ближе инфраструктура, доступнее общественный транспорт, есть выбор из нескольких школ для детей, насыщеннее вечерняя жизнь. Зато здесь же – шум из окна, если квартира смотрит на дорогу.

Впрочем, окна во двор тоже не гарантируют тишины – детские площадки сейчас есть почти в каждом доме, и малышня, которая возится целый день до темноты во дворе, не способна сдерживать эмоции. В зависимости от материалов дома, слышимость с соседями тоже может стать проблемой: в кирпичных домах, как правило, докучают верхние жильцы (или вы нижним), а в монолитных хорошо слышно соседей сбоку. Ну и плюсом – точнее, огромным минусом – загазованный и пыльный воздух города.

Купить дом с участком многие решаются в первую очередь из-за этих факторов: чистота воздуха, дальнее расположение соседей. Ну и, конечно, значительно большая площадь жилья, чем в городе, по аналогичной цене.

Отдельного разговора достойны коммунальные платежи. Это настолько непростая статья расходов, что многие квартиросъемщики толком не понимают, куда и за что они платят. Газ, свет и вода по счетчикам. А остальное что? Что входит в «Содержание» и почему не убирают летом мусор, а зимой снег, если по этой графе расходы на небольшую квартиру в 50 метров могут превышать тысячу рублей? Для примера, в одном из микрорайонов Зеленой рощи в Уфе содержание обходится в 22 с лишним рубля с метра квартиры. А результатов по содержанию, по словам жильцов, они практически не видят, управляющая компания то и дело норовит обойти закон. Пятидесятиметровая квартира, упомянутая нами для примера, обходится владельцам почти в 4 тысячи рублей в месяц. А что же будет с собственным домом, когда его площадь вдвое-втрое больше?

Вода из скважины или центральная – тоже недорого. Водоотведение бесплатное: на участке шамбо. А отопление – разумеется, сильно зависит от материала и качества строительства. Постройка, выполненная по всем СНиПам и ГОСТам из качественных материалов, будет требовать совсем не много расходов на отопление. Так что, если купить дом в Уфимском районе у проверенной компании «Комфортдом», то можно быть уверенным: содержание дома не ударит по карману. Эти дома построены из теплого керамзитоблока с необходимыми дополнительными утеплителями, а в поселке Фомичево-2 предусмотрено проведение газа: он более экономичен в отоплении дома, чем электричество