Чугунные радиаторы: технические характеристики

mavit
Автор: mavit Ноябрь 12, 2017 19:43

Чугунные радиаторы: технические характеристики

Несмотря на высокую конкуренцию, уже несколько десятилетий чугунные радиаторы остаются популярными. Они надежные и долговечные, служат более полувека, отлично сочетаясь с централизованной системой отопления. Перейдя по ссылке можно подобрать чугунные радиаторы, подробнее вот тут.
Характеристики
Один радиатор состоит из нескольких секций. Горячая вода проходит по каналам круглой или эллипсовидной формы. В процессе сборки каждую часть соединяют с помощью ниппелей, обязательно производят герметизацию стыков. Для этого используют прокладки из резины или паронита.
Секция бывает одноканальной и двухканальной. Каждая из них имеет разную ширину и высоту. Больше тепла будет при большом количестве секций. В зависимости от глубины чугунного изделия можно подобрать идеальный вариант в зависимости от дизайна помещения. Этот показатель находится в диапазоне от 50 см до полутора метров.
Монтаж производят с помощью кронштейнов, надежно закрепленных к стене. Есть новые модели с ножками. Выбирают изделия из-за таких характеристик:
· Возможность использования любого теплоносителя. Горячая вода идет от котельной, собирая по пути различные примеси. Поэтому в помещение поступает вода с агрессивными химическими веществами. Также в ней присутствуют песчинки, напоминающие абразив. Тонкие стенки из стали вещество разъедает, а чугун не поддается такому воздействию. В летний период после слива воды батареи не ржавеют внутри.
· Легко переносят рабочее давление более 9 атмосфер. За счет легкого переноса гидроударов применяют в централизованном отоплении
· Батареи отличаются долговечностью. Их можно промывать, проводить частичную замену секций.
· Привлекает и невысокая цена на изделия. Чугун отличается бюджетной стоимостью по сравнению с биметаллическими радиаторами.
Основной характеристикой считают мощность. Подобрать производительность можно с помощью простого расчёта. Для комнаты площадью 10 кв.м, в которой имеется окно и одна наружная стена, подойдет батарея на 1 кВт тепловой мощности. При наличии нескольких стен мощность должна составить не менее 1,5 кВт. Чтобы правильно выбрать чугунные радиаторы, важно учитывать все характеристики.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Ноябрь 12, 2017 19:43
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Альберт

    Альберт

    Одна из моих любимых игр детства!

    Читать статью
  • КЛИМ ЧУГУНКИН

    КЛИМ ЧУГУНКИН

    ИЗВИНИТЕ,А КТО ТАКОЙ ГОША КУЦЕНКО...

    Читать статью
  • С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ

    С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ

    Умничка, успехов Настя во всем, в любви и в работе,вы достойна большего и качественного .

    Читать статью
  • Альбина

    Альбина

    Отличный посредник.

    Читать статью
  • Альбина

    Альбина

    Классный сервис. Постоянно пользуюсь. Очень быстрая доставка из США до Москвы посылка доезжает за 7 дней.

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии