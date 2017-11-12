Чугунные радиаторы: технические характеристики

Несмотря на высокую конкуренцию, уже несколько десятилетий чугунные радиаторы остаются популярными. Они надежные и долговечные, служат более полувека, отлично сочетаясь с централизованной системой отопления. Перейдя по ссылке можно подобрать чугунные радиаторы, подробнее вот тут.

Характеристики

Один радиатор состоит из нескольких секций. Горячая вода проходит по каналам круглой или эллипсовидной формы. В процессе сборки каждую часть соединяют с помощью ниппелей, обязательно производят герметизацию стыков. Для этого используют прокладки из резины или паронита.

Секция бывает одноканальной и двухканальной. Каждая из них имеет разную ширину и высоту. Больше тепла будет при большом количестве секций. В зависимости от глубины чугунного изделия можно подобрать идеальный вариант в зависимости от дизайна помещения. Этот показатель находится в диапазоне от 50 см до полутора метров.

Монтаж производят с помощью кронштейнов, надежно закрепленных к стене. Есть новые модели с ножками. Выбирают изделия из-за таких характеристик:

· Возможность использования любого теплоносителя. Горячая вода идет от котельной, собирая по пути различные примеси. Поэтому в помещение поступает вода с агрессивными химическими веществами. Также в ней присутствуют песчинки, напоминающие абразив. Тонкие стенки из стали вещество разъедает, а чугун не поддается такому воздействию. В летний период после слива воды батареи не ржавеют внутри.

· Легко переносят рабочее давление более 9 атмосфер. За счет легкого переноса гидроударов применяют в централизованном отоплении

· Батареи отличаются долговечностью. Их можно промывать, проводить частичную замену секций.

· Привлекает и невысокая цена на изделия. Чугун отличается бюджетной стоимостью по сравнению с биметаллическими радиаторами.

Основной характеристикой считают мощность. Подобрать производительность можно с помощью простого расчёта. Для комнаты площадью 10 кв.м, в которой имеется окно и одна наружная стена, подойдет батарея на 1 кВт тепловой мощности. При наличии нескольких стен мощность должна составить не менее 1,5 кВт. Чтобы правильно выбрать чугунные радиаторы, важно учитывать все характеристики.

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