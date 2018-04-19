Crazy monkey — возможность  делать ставки и выигрывать

Описание автомата Crazy Monkey

Талантливые разработчики компании Игрософт уже в который раз демонстрируют свое невероятное чувство стиля и вкуса на барабанах игрового автомата Crazy Monkey.

Автомат, известный также как «Мартышки», уже очень давно является одним из самых востребованных на рынке онлайн и оффлайн гемблинга. После окончательного переезда казино на просторы онлайн сети, играть в крейзи манки бесплатно стало доступно любому пользователю интернета.

Описание игровой тематики автомата

Главные персонажи автомата Crazy Monkey – это заводные мартышки из Африки. Малыши не просто принесут вам отличный выигрыш, но и порадуют хорошим, позитивным настроением. Количество звенящих монет на счету вскружат голову любому гемблеру. Не откажите себе в удовольствии насладиться невероятным игровым процессом вместе с сумасшедшими обезьянками от компании-лидера Игрософт. Онлайн слот перенесет вас в виртуальный мир джунглей и познакомит с их дикими обитателями. Среди жителей жарких тропиков вы повстречаете грозных царей джунглей – львов, огромных и красочных бабочек и, конечно, веселых мартышек. Все эти персонажи помогут вам преодолеть все трудности на пути к выигрышу. Команда собрана, вам осталось только взять с собой хорошее настроение!

Внешнее оформление автомата

На данный момент оформление автомата уже считается немного устаревшим, однако настоящие любители классики смогут по достоинству оценить слот. В игре отсутствует трехмерная графика, современная анимация или же большой функционал панели управления. Однако это не помешало игре завоевать любовь поклонников азартного гемблинга. Несмотря на простоту автомата здесь есть сюжет, главные герои и интересные призы.

Прежде чем сделать первый запуск барабана в слоте, установите ставку на игровую линию. Мы советуем увеличивать ставку постепенно и не торопиться. Как только вы почувствуете, что достаточно набили руку, можете включить кнопку Макс Бет, и ставки автоматически поднимутся до максимального уровня. После каждого успешного прокрута барабанов, автомат предложит вам отправиться в риск раунд, чтобы увеличить свой выигрыш. Если вы правильно выберете карту, ваш выигрыш от предыдущего прокрута удвоится.

Резюме описания игрового слота

Автомат Crazy Monkey признан мировой классикой и считается одним из самых любимых азартных развлечений современности!