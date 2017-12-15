Дети и вегетарианство

Вегетарианство у взрослых не вызывает вопросов – это личное решение каждого человека, употреблять продукты животного происхождения или нет. Стоит помнить, что во многом тип питания определяется климатическими условиями, национальными традициями, которые формировались многими поколениями. А традиции зависят от условий окружающей среды, к которым люди приспосабливаются.

В жаркой Индии очень разнообразный растительный мир, то же время продукты животного происхождения быстро портятся. Отсюда идут корни вегетарианства. Тот же витамин D, который содержится в животной пище, вырабатывается организмом человека под воздействием солнечных лучей. В холодных странах солнце гораздо менее активно. Кроме философии ненасилия, запрещающей убивать живые существа, во многом принцип питания сложился из соображений практичности. В холодных странах нет такого разнообразия растительной пищи, а природные условия требуют других нагрузок организма, поэтому далеко не всегда вегетарианство подходит для холодного климата. Вегетарианцы разделяются на несколько категорий.

Употребляющие молочные продукты и яйца.

Не едящие яйца и молочные продукты, а только сугубо растительную пищу.

Поклонники сыроедения, не признающие термической обработки продуктов.

Недостатки и преимущества растительной пищи

Вегетарианское питание содержит мало белка, некоторых микроэлементов, витаминов D и B12. Если ребенок есть молочные продукты и яйца, то его развитию ничто особо не грозит. Но если этих продуктов нет, то у детей может развиваться сердечная недостаточность. Холестерин, который есть в мясе, в малых количествах полезен: это вещество строит клетки, в том числе и половые. Отсутствие холестерина в пище отрицательно скажется на развитии детей.

Такой важный микроэлемент, как цинк, в изобилии есть только в говяжьей печени. Недостаток цинка приведет к проблемам кожи, снижению зрения, ухудшению обмена веществ.Недостаток витаминов В2 и В12, которые также содержаться в продуктах животного происхождения, приводит к анемии, снижению обмена веществ. Энергии в растительной пище меньше, чем в животных продуктах. Активному детскому организму нужно больше съедать, чтобы получить необходимые запасы. Поскольку растительная пища имеет большой объем, то получается, что ребенка нужно кормить чаще.Недостаток белка в растительной пище может привести к отставанию в развитии детей-вегетарианцев.

Недостаток в вегетарианской диете железа и цинка, а также ряда витаминов приводи к тому, что детям для нормального развития нужно давать дополнительные аптечные витамины.

Независимости от приверженности к типу питания, употребления вегетарианской или животной пищи, можно играть vulcan platinum.

О лечебных свойствах

Иногда вегетарианскую диету назначают как лечебную. И в этом есть смысл – за тридцать или сорок дней без мяса организма очищается от шлаков и избытка холестерина. Такая диета сродни религиозному посту, когда верующий очищается и духовно и телесно. Но потом питание становится разнообразным, и организм получает се необходимые вещества и элементы. Встряска, очищение, временное вегетарианство полезны.

Вегетарианство, как образ жизни для взрослых зависит от особенностей организма, а также определенных убеждений человека. Но для детей, у которых организм только формируется, лучше чтобы питание было максимально разнообразным, полезным и сбалансированным.