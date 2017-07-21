Дизайн однокомнатной квартиры 40 кв м: советы, идеи

Восхитительные масштабные жилищные объекты не каждому доступны, потому многие получают эстетическое удовольствие, наблюдая за ними. Многие даже не подозревают, что небольшая однокомнатная квартира может стать уютным и комфортным жильем.

Уникальные помещения малой квадратуры

Небольшие квартиры требуют индивидуального подхода. Определяется количество жильцов. Если будет проживать один человек, то можно использовать открытую планировку без зон личного пространства. Если же проживать будет целая семья с детьми, то нужно грамотно распределить пространство при помощи перегородок, штор и многофункциональной мебели.

В небольшом жилище рационально использовать стиль, не предусматривающий массовой расстановки мебели и предметов декора. Хорошим вариантом станет минимализм или лофт. Благодаря зеркальным поверхностям зрительно увеличивается объесть помещения. Светлые цвета убирают границы, но в излишке могут сузить помещение. Черные и белые краски нужно использовать в меру. Если имеются высокие окна, значит нужно создать условия для прямого проникновения света.

8 удачных дизайнерских решений для небольших квартир

В небольшой квартире удалось гармонично разместить: гостиную, спальню, кухню и рабочую зону за счет грамотного зонирования. Массивные перегородки и стены отсутствуют, потому она зрительно кажется больше, а эффект замкнутого пространства отсутствует. Спальня отделена шторой: очень удачное решение по планировке однокомнатной квартиры, дает возможность разделить комнату на 2 части, подробное описание метода описано тут. Интеграция системы open space позволяет интегрировать в дизайн приглушенные темные краски в небольшое помещение. В результате черные объекты создают уют, не забирая пространство. Большие окна поставляют свет и улучшают микроклимат помещения.

Лофт в дизайне однокомнатной квартиры

В этом проекте тоже преобладают темные краски, при этом оперативно были улучшены показатели стиля и презентабельности объекта. Небольшой бюджет усложнил задачу, но результат получился довольно стильным. Стены покрашены, проводка открытого типа и потолок из бетона позволили сэкономить средства на отделке. В дизайне присутствуют винтажные объекты. Перегородки отсутствуют, жилые зоны находятся в едином пространстве, при этом эффект загромождения отсутствует благодаря отказу от большой кухни.

Уютная квартирка 40 квадратных метров

Эта светлая квартира рассчитана на молодоженов. Выполнено грамотное зонирование, в результате чего в квартире появилась кухня, столовая, гостиная, спальня и кабинет. Спальня и кабинет находятся в одной зоне. За перегородкой находится жилая зона, но естественный свет проникает во все уголки помещения. Столовая мобильная.

Однокомнатная квартира с мансардой

Реализован стиль лофт, так как он хорошо отображает суть мансарды. Расширение помещения обеспечила мебель трансформер. Система хранения вещей расположена у входа. Зеркала на шкафах расширяют пространство.

Однокомнатная квартира для трех человек

Спальня для одного ребенка расположилась на пьедестале. Многофункциональные шкафы оптимизировали пространство и позволили разместить много предметов. Второй ребенок разместился на лоджии. Хозяйка жилища спит на раскладном диване. Светлые краски и многоуровневое освещение увеличивают пространство жилья.

Неожиданное дизайнерское решение

Эту квартиру сделали в студийной планировке. Стены заменяют перегородки. Спальня находится на возвышенности за стеклянной стеной. Так разделяется жилая зона и личное пространство.

Квартира трансформер

Планировку можно изменить в любое время. Все детали хорошо продуманы. Кухня, гостиная и рабочая зона объединены в единый модуль. Подъемная кровать скрывается в специальной нише.

Статью подготовил редактор сайта: remontnichok.ru