Для чего нужна кольцевая лампа?

Кольцевой свет необходим для выполнения красивых фото, профессиональной съёмки, а также создания качественного видео. Такое изобретение идеально подходит для работы:

•визажистов;

• стилистов;

• блогеров;

• гримёров;

• фотографов.

На сайте можно подобрать кольцевую лампу для визажистов, с помощью которой

можно сделать снимки отличного качества, для того, чтобы передать естественные оттенки, полученные при выполнении макияжа. Многие наши граждане в профилях Инстаграм, принадлежащие визажистам или на обложке журнала видели прекрасное фото с очень привлекательным макияжем. Так вот, макияж на них, сделан при помощи данного вида лампы. Качество снимков получается очень ярким, а выполненный макияж передаётся на них полностью с учётом текстуры и цветовой гаммы. Данный вид лампы впервые появился у всемирно известного визажиста по фамилии Гоар, которая показывала качественные фото и видеосъёмку. На снимках, сделанных при обычном освещении, оттенки макияжа передаются не так, как при использования дополнительного света, когда цвета на снимке получаются естественными. Применение этой лампы особенно актуально, когда не хватает света. Она незаменима для тех, кто занимается творением красоты. Лампа на протяжении всей работы не нагревается, обеспечивая стойкость выполненному макияжу. Это уникальное изобретение имеет круглую форму, корпус которого обладает черным цветом. В центре лампы крепится зеркало, для осуществления наблюдения за всем процессом нанесения макияжа, визажисту и клиенту. Сама лампа устанавливается на штативе, который позволяет регулировать её по высоте, и углу наклона. В комплект лампы идёт гнущаяся трубка, пластиковый экран, выполняющий роль в мягком рассеивании света. Свет может быть:

•нейтральным;

•холодным;

•тёплым.

Дополнительно имеется регулятор яркости, позволяющий подбирать необходимый свет: от очень тусклого, до максимально яркого. Лампу можно собрать быстро и достаточно легко.

При помощи кольцевого света выполняют качественные снимки на высоком уровне, уникальное селфи. Профессиональный свет с точностью передаёт текстуру, красоту и все переливы. Под действием круглой лампы падающий свет от неё, равномерный без мерцаний. Тон кожи получается на снимках разглаженным и приближённым к естественному.