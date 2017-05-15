Договор с фортуной

Фортуна, госпожа фортуна, прошу любить и жаловать. Она дама загадочная и весьма капризная, но если улыбнется не зевай, подставляй карман. Будьте любезны не шутите с ней и не спугните её и поэтому выражайте своё намеренное почтение в виде ритуалов и заговоров на выигрыш. Помните, что посвящаясь в эти знания вы уже вступаете в игру и чем сложней ритуал тем сильней ваше намерение.

Заговоренные(волшебные) пятаки фортуны.

Как и во всех делах, нужно определить цель, для чего вам нужны деньги. Не плохо было бы пообещать себе(произнести вслух), что определённый процент выигрыша вы потратите на благотворительные нужды, потому как без цели игра превратится в битву с эгрегором, в которой вряд ли вы одержите победу, если конечно вы не паталогический везунчик.

И так цель определена, далее важен настрой, конечно он должен быть пазитивно-боевой подогретый азартом, но без лишней суеты. Нельзя молиться перед игрой в классическом понимании, потому как азартные игры являются заповедным табу, исключения могут быть если ваша цель полностью потратить деньги на благотворительность, вот заговор на выигрыш это другое, это друзья магическая аффирмация, которая необходима.

Конечно просто ходить и бубнить заклинания было бы просто, да и сами бы вы никогда в это не поверили, механизм метафизики сложен, но суть в том, что бы убежденность в успешном результате, не оставляла сомнений.

И так нам понадобится:

5 монет достоинством в 5 чего либо(можно копеек,центов и т.д.)

кусочек зеленой ткани( типа платок)

свеча (подойдет обычная парафиновая)

пиала с водой (вода обычная из под крана, не кипяченная, не святая)

В идеале конечно желательны пятачки СССР, так как эти деньги были обеспечены золотом, а вместо простой ткани, лоскут от настоящего зеленого сукна с игрового стола.

Все действие начинаем на растущую луну, после 00 часов, зажигаем свечу, ставим пиалу с водой, рядом кладем ткань и на неё высыпаем монетки.Теперь переходим непосредственно к заговору на выигрыш.

Читаем его глядя на воду в пиале.

Текст заговора:

Фортуна удача сделай меня богаче.

Богатства не порок, уплачу оброк.

Четырем ветрам поклонюсь с бедными поделюсь.

Да будет так.

Произносите пять раз, после окунаете пальцы левой руки в пиалу и сбрызгиваете пятаки которые лежат на ткани, так же пять раз. Далее заворачиваем монеты в тряпочку, можно завязать узелком и кладете в левый карман. Важно ничего не уронить и не рассыпать. Далее необходимо закопать этот мешочек-узелок с монетами подальше от дома(хотя бы на соседней улице), важно, что бы это было скрыто от посторонних глаз, возможно жителю города придётся ехать в парковую зону, что бы найти место для закопки. По пути избегаем общения или сводим его к минимуму коротких фраз. Копать глубоко не обязательно достаточно на длинну ладони.

Последний акорд

Теперь заключительный и очень важный момент! Когда будете возвращаться, нельзя оглядываться, особенно если вас кто-нибудь окликнет и поверьте скорей всего окликнет, да еще и по имени. Сам черт будет искушать.

Хочу надпомнить, что с выигрыша вы обещали поделиться. По некоторым обрядам отдают десять процентов, тоесть десятину. Это конечно вам решать, дать или не дать, но за не сдержанное слово мисс фортуна может занести вас в черные списки.