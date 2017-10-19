«Дом под ключ» в компании «Силбуд»

Мы всегда мечтали жить в модном и современном доме, отвечающему нашему вкусу. Недавно мы купили земельный участок, и принялись его благоустраивать. Первым делом мы занялись постройкой дома. Решив поручить дело профессионалам, мы обратились в компанию «Силбуд». Она предложила идеальный вариант, который устроил нас планировкой, внешней и внутренней отделкой, дизайном помещений. Все действия бригады были согласованы с нами. Мы имели возможность наблюдать за возведением будущего жилища, корректируя и контролируя процесс.

Заказав дом под ключ, мы избавились от многих проблем и хлопот. О том, как это сделать, можно узнать по ссылке https://silbud.ua/uslugi/doma-pod-kluch/. Все, что нам оставалось – оплатить работу и вселиться в готовое жилье. Мы поразились тонкости проделанной работы. Каждая комната была в точности такой же, как мы задумывали. Начиная с полов, заканчивая потолками – все было сделано с учетом последних тенденций.

Просмотрев примеры прошлых работ по ссылке https://silbud.ua/uslugi/design/, мы определились с обликом будущего дома. Архитектурные решения, качественная покраска, детали, подчеркивающие стиль интерьера – все это привело нас в восторг. Мы не могли поверить, что стали владельцами столь красивого жилья. Оно вполне могло бы принадлежать людям из высшего общества.

Преимущества «Силбуд»: качество, оперативность, профессионализм

Когда мы связались с менеджером, он в телефонном режиме подсчитал примерную стоимость работ, позволив нам представить бюджет. Нам предложили материалы по сниженной стоимости, поэтому мы смогли сэкономить. Профессионалы, имеющие многолетний опыт работы, назначили конкретные сроки, и уложились в них. Благодаря использованию спецтехники, они создали уют и домашнюю атмосферу, сделали дом максимально удобным и комфортным. Приехав на место, они незамедлительно занялись:

укладкой фундамента;

инженерным обустройством;

внешним оформлением;

внутренней отделкой.

Мы делали дом по типовому проекту, хоть и была возможность заказать индивидуальный. Мы избежали непредвиденных трат благодаря четкой координации и экономии ресурсов бригадой. Слаженная и оперативная работа мастеров не стоила нам ни капли лишних нервов. Мы не переживали о результате, отдав бразды управления руководителю строительной группы.

Гарантии, которые нам предоставили, уменьшили беспокойство по поводу сохранения привлекательности здания в будущем. Нам оформили документы в краткие сроки. Индивидуальный подход к клиенту – одно из главных преимуществ компании «Силбуд». Мы благодарны ей за воплощение мечты в реальность.

Алексей Ежиков