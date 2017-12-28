Достоинства и недостатки деревянных вешалок-плечиков

mavit
Автор: mavit Декабрь 28, 2017 02:28

Достоинства и недостатки деревянных вешалок-плечиков

Приобретая деревянные вешалки для одежды, мы хотим обзавестись удобными и достаточно прочными изделиями. И это неудивительно, ведь хранить тяжелую верхнюю одежду непросто. Легкие платьица и брюки вполне способны выдержать и недорогие пластиковые вешалки, которые продаются даже в супермаркетах!

Виды деревянных вешалок и их особенности

К выбору деревянных вешалок стоит подойти ответственно! Настенные планки с крючками – не лучшее место для дорогих шуб и пальто. Намного удобнее будет напольная деревянная вешалка для одежды с перекладиной для брюк.

Подобные модели имеют свою цену, ведь они обычно изготавливаются из качественных пород деревьев. Они прекрасно впишутся в любой интерьер, и прослужат своему хозяину не один год.

Напольную вешалку нужно подбирать в зависимости от длины ваших дубленок и шуб. Кроме того, стоит обратить внимание на ширину плеча вешалки и качество обработки ее поверхности.

Современные деревянные плечики имеют массу преимуществ перед металлическими и пластиковыми аналогами, поскольку они:

  • прочны, не прогибаются под тяжелой верхней одеждой;
  • сделаны из натуральных материалов, подходят для детских шкафчиков;
  • эстетичны, отлично вписываются в общий интерьер гардеробной;
  • долговечны, могут прослужить десятки лет.

Есть ли недостатки у деревянных вешалок?

Решив купить деревянные вешалки в шкаф, вы платите чуть больше, чем при покупке пластикового или металлического аналога. Однако подобное изделие более долговечно и вполне оправдывает свою цену

К числу возможных недостатков деревянных вешалок можно отнести:

  • плохую обработку поверхности, наличие заусениц;
  • покрытие неподходящим для экологически чистого дерева лаком;
  • комплектация ненадежными крючками;
  • отсутствие упрочняющей конструкцию перекладины.

Впрочем, все перечисленные моменты полностью зависят от уровня производителя. Если вы покупаете деревянные плечики для одежды в проверенной компании, о них можно даже не думать! Просто выберите удобную модель подходящих размеров, и купите столько вешалок, сколько нужно.

Солидные производители вешалок не экономят на материалах и используют надежную фурнитуру. При этом конструкции вешалок продуманы до мелочей!

Больше информации о покупке деревянных вешалок в интернет-магазине оптом и в розницу вы сможете найти на сайте https://texnoplast.ru/catalog/veshalki-plechiki/.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Декабрь 28, 2017 02:28
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…

    Читать статью
  • Арманжан

    Арманжан

    Ето самый лучший игра в мире мне очень нравится

    Читать статью
  • Арманжан

    Арманжан

    Игра очень хороший

    Читать статью
  • Анастасия

    Анастасия

    Платно... Везде на юриста платно

    Читать статью
  • Сергей

    Сергей

    Статья написана, вероятно, давно и перепечатана сегодня. Где Вы нашли сегодня краны по 100 -500 сатошей? Бред какой-то...

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии