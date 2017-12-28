Достоинства и недостатки деревянных вешалок-плечиков
Приобретая деревянные вешалки для одежды, мы хотим обзавестись удобными и достаточно прочными изделиями. И это неудивительно, ведь хранить тяжелую верхнюю одежду непросто. Легкие платьица и брюки вполне способны выдержать и недорогие пластиковые вешалки, которые продаются даже в супермаркетах!
Виды деревянных вешалок и их особенности
К выбору деревянных вешалок стоит подойти ответственно! Настенные планки с крючками – не лучшее место для дорогих шуб и пальто. Намного удобнее будет напольная деревянная вешалка для одежды с перекладиной для брюк.
Подобные модели имеют свою цену, ведь они обычно изготавливаются из качественных пород деревьев. Они прекрасно впишутся в любой интерьер, и прослужат своему хозяину не один год.
Напольную вешалку нужно подбирать в зависимости от длины ваших дубленок и шуб. Кроме того, стоит обратить внимание на ширину плеча вешалки и качество обработки ее поверхности.
Современные деревянные плечики имеют массу преимуществ перед металлическими и пластиковыми аналогами, поскольку они:
- прочны, не прогибаются под тяжелой верхней одеждой;
- сделаны из натуральных материалов, подходят для детских шкафчиков;
- эстетичны, отлично вписываются в общий интерьер гардеробной;
- долговечны, могут прослужить десятки лет.
Есть ли недостатки у деревянных вешалок?
Решив купить деревянные вешалки в шкаф, вы платите чуть больше, чем при покупке пластикового или металлического аналога. Однако подобное изделие более долговечно и вполне оправдывает свою цену
К числу возможных недостатков деревянных вешалок можно отнести:
- плохую обработку поверхности, наличие заусениц;
- покрытие неподходящим для экологически чистого дерева лаком;
- комплектация ненадежными крючками;
- отсутствие упрочняющей конструкцию перекладины.
Впрочем, все перечисленные моменты полностью зависят от уровня производителя. Если вы покупаете деревянные плечики для одежды в проверенной компании, о них можно даже не думать! Просто выберите удобную модель подходящих размеров, и купите столько вешалок, сколько нужно.
Солидные производители вешалок не экономят на материалах и используют надежную фурнитуру. При этом конструкции вешалок продуманы до мелочей!
Больше информации о покупке деревянных вешалок в интернет-магазине оптом и в розницу вы сможете найти на сайте https://texnoplast.ru/catalog/veshalki-plechiki/.
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