Достоинства и недостатки деревянных вешалок-плечиков

Приобретая деревянные вешалки для одежды, мы хотим обзавестись удобными и достаточно прочными изделиями. И это неудивительно, ведь хранить тяжелую верхнюю одежду непросто. Легкие платьица и брюки вполне способны выдержать и недорогие пластиковые вешалки, которые продаются даже в супермаркетах!

Виды деревянных вешалок и их особенности

К выбору деревянных вешалок стоит подойти ответственно! Настенные планки с крючками – не лучшее место для дорогих шуб и пальто. Намного удобнее будет напольная деревянная вешалка для одежды с перекладиной для брюк.

Подобные модели имеют свою цену, ведь они обычно изготавливаются из качественных пород деревьев. Они прекрасно впишутся в любой интерьер, и прослужат своему хозяину не один год.

Напольную вешалку нужно подбирать в зависимости от длины ваших дубленок и шуб. Кроме того, стоит обратить внимание на ширину плеча вешалки и качество обработки ее поверхности.

Современные деревянные плечики имеют массу преимуществ перед металлическими и пластиковыми аналогами, поскольку они:

прочны, не прогибаются под тяжелой верхней одеждой;

сделаны из натуральных материалов, подходят для детских шкафчиков;

эстетичны, отлично вписываются в общий интерьер гардеробной;

долговечны, могут прослужить десятки лет.

Есть ли недостатки у деревянных вешалок?

Решив купить деревянные вешалки в шкаф, вы платите чуть больше, чем при покупке пластикового или металлического аналога. Однако подобное изделие более долговечно и вполне оправдывает свою цену

К числу возможных недостатков деревянных вешалок можно отнести:

плохую обработку поверхности, наличие заусениц;

покрытие неподходящим для экологически чистого дерева лаком;

комплектация ненадежными крючками;

отсутствие упрочняющей конструкцию перекладины.

Впрочем, все перечисленные моменты полностью зависят от уровня производителя. Если вы покупаете деревянные плечики для одежды в проверенной компании, о них можно даже не думать! Просто выберите удобную модель подходящих размеров, и купите столько вешалок, сколько нужно.

Солидные производители вешалок не экономят на материалах и используют надежную фурнитуру. При этом конструкции вешалок продуманы до мелочей!

Больше информации о покупке деревянных вешалок в интернет-магазине оптом и в розницу вы сможете найти на сайте https://texnoplast.ru/catalog/veshalki-plechiki/.