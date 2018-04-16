Достоинства римских штор

mavit
Автор: mavit Апрель 16, 2018 19:14

Достоинства римских штор

Самые разные теневые шторы обрели популярность уже давно. Но римские сохраняют лидерство. Причем, ценность их не сводится к одной только защите от лишних взглядов и прямых солнечных лучей, да еще украшению окна.
Почему их так ценят?

 Практичность и легкость в управлении – это, пожалуй, главное преимущество. Быстро поднять и так же быстро опустить, легко снять с карниза, если требуется их замена – все это не отнимет у вас много времени.
Для дизайнеров римские шторы – одно сплошное достоинство. Ими пользуются для улучшения интерьеров жилых помещений, офисов, кафе и модных ресторанов. Это может быть какой-то определенный стиль или их сочетание, типа классический в неординарном футуризме и т.п. Желаемый результат достигается с легкостью, благодаря возможности сочетания разных цветов и оттенков. Иногда для их украшения используются аксессуары.
Установить римские шторы дома можно на самых неудобных местах: окно, стену, лоджию, даже на потолок. Такой занавес нисколько не помешает вашим цветам на подоконнике. И размер может быть любым.
Их используют в дизайне интерьеров, в которых не годными оказываются широкие портьеры, или где требуется поступление света перекрыть полностью, как например, в кинотеатре или конференц-зале при проведении презентации.
Для их производства используются только качественные ткани, к тому же, их тратится намного меньше, чем для портьер и гардин. Кроме того, ткань предварительно подвергается обработке специальным составом, что обеспечивает ей защиту от деформации, загрязнения и выгорания при использовании. Так что несмотря на легкость, римские шторы удивительно практичны.
Нет лучшего решения, если требуется, чтобы окно было полностью закрыто. Одним своим видом римская штора украсит помещение. Чуть поднятая, она обеспечит столько света, сколько потребуется, а полностью закрытая станет защитой от яркого солнца, если это необходимо.
На сайте story-rulonnye.com.ua можно подобрать шторы. И если ваш выбор падет на римские, вы не пожалеете. У этих изделий почти нет недостатков, разве что цена покажется высоковатой. Но вы скоро убедитесь, что не зря потратили деньги.

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mavit
Автор: mavit Апрель 16, 2018 19:14
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