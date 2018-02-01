Двери в загородный дом

При выборе входной двери многие ориентируются на ее внешний вид, что несомненно очень важный факт. На сегодня, многие люди имеют возможность выбирать более приемлемый доя семья вариант отделки в зависимости от бюджета, который выделен на приобретение входной двери.

Варианты отделки

На сегодня производства предоставляют различные материалы отделки, ориентируясь на бюджет покупателя. Потому, сама дверь может быть весьма качественной, выполненной с применением последних новинок в применяемой фурнитуре, а вот отделка может быть весьма простой. В основном спором пользуются такие варианты:

Дверь в загородный дом может быть с порошковым напылением, что является самой бюджетной отделкой. Напыление хорошо противостоит атмосферным осадкам и влаге, однако нестойко к появлению царапин от механических воздействий. Можно выбрать материал, имитирующий кожу. Двери получаются с мягкой отделкой, только такой вариант хорошо переносит атмосферные нагрузки, за счет того, что является искусственным. Кроме того, для полной имитации мягкости между дверью и искусственной кожей прокладывают войлок, что дополнительно дает звукоизоляционные качества. НО минусом такой отделки является тот факт, что она не стойка к порезам и когтям животных. Достаточно дорогой отделкой считается дерево. Для входной двери применяют материалы высокого качества, способные выдерживать значительные плюсовые и минусовые температуры. Такая отделка является дополнительны слоем утепления, для круглогодичного использования материал дополнительно обрабатывают составами, позволяющими двери не выгорать на солнце, а также не впитывать влагу. Часто применяется дверь металлическая с остеклением, такие варианты позволяют создать дверь, которая не перекрывает попадание дневного света в помещения. Используется такая дверь нечасто ввиду того, что владельцы не готовы на ее использование из-за боязни разбить изделие. Но, в таких вариантах отделки применяют специальное закаленное стекло, которое не так легко разбить. Двери с аэрографией достаточно новый вариант отделки. Для ее применения, на внешнюю часть прикрепляют панель из стекла с нанесенным сзади рисунка. Этот вариант отделки достаточно дорогой, но очень красивый.

Стоить отметить, что поскольку основным моментом того, зачем выбирают отделку двери является ее эстетическая часть, то важно выбирать действительно тот вариант, который нравиться, ведь такое изделие ставиться на достаточно долгий срок. Некоторые изделия обладают дополнительными преимуществами в придании двери дополнительных качеств по утеплению или звукоизоляции, что иногда также будет важно.