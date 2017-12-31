Двойная забота о вашей коже

Мороз и летняя жара, ветер и вода создают дополнительную нагрузку для кожи. Ей необходима не только защита, но и бережный уход. Косметические средства Duru созданы, чтобы нежно заботиться о вашей коже.

Duru предлагает несколько продуктов, каждый из которых выполняет свою задачу:

Мыло очищает кожу. Благодаря сочетанию мыла и крема очищение происходит очень бережно. Нежная пена так приятна и для утреннего туалета и во время вечернего душа.

Гели для душа освежают и увлажняют. Еле уловимый аромат позволит ощутить свежесть и чистоту, бодрость и нежность наиболее полно.

Крем-флюид обеспечивает необходимое увлажнение на долгое время. Подходит для регулярного использования.

Многолетний опыт

В 2015 году компания Evyap осуществила полный ребрендинг своей торговой марки. А началась ее история еще в 1927 году. В 1997 году продукция Duru появилась в России, завоевав за двадцать лет своего присутствия на рынке репутацию качественного и доступного товара.

Уже 90 лет специалисты и косметологи компании Evyap работают над постоянным усовершенствованием своей продукции, изучением вкусов и удовлетворением пожеланий своих клиентов, каждый их которых ценен для компании.

Серии косметических продуктов Duru

Вам необходимо особенно мягкое очищение и дополнительное увлажнение? Серия Duru Soft Sensations — мыло с узнаваемыми полосками обеспечит ощущение мягкости во время и после использования. Натуральные экстракты зеленого чая, грейпфрута, облепихи и морские минералы оказывают дополнительный уход.

Ощущение непревзойденной свежести. Заряд бодрости на весь день. Все это вам подарят мыло и гели для душа серии Duru Fresh Sensation. Ее особенность — очищающие микрокапсулы и три освежающих аромата:

«Цветочное облако» с тонизирующим эффектом;

«Горная свежесть», дарящая особо интенсивную свежесть;

«Океанский бриз» и заряд бодрости гарантирован.

Исключительно натуральные масла и экстракты, рецепты, взятые у самой природы, в серии Duru Nature’s Treasures. Продукты этой серии позволят вам почувствовать в себе энергию природы, ощутить силу ее богатств:

оливковое масло дарит питание и увлажнение вашей коже;

экстракт ромашки умиротворяет и успокаивает;

облепиха оказывает мягкое тонизирующее воздействие;

мед и масло миндаля обеспечивают сбалансированный уход;

яркие лесные ягоды тонизируют и дарят бодрость.

Особенными ароматами обладает крем-флюиды серии Duru Nature’s Treasures. Экстракт грейпфрута и инжира в составе крема обеспечивают мгновенное увлажнение и восстановление обезвоженной кожи.

Гранат и красный виноград согревают своим ароматом и продлевают молодость кожи ваших прекрасных рук.

Выбирайте продукцию Duru, которая подходит именно вам. Больше информации на официальном сайте http://www.durusoap.ru/.