Эффектные мозаичные узоры предадут изысканности Вашему интерьеру

Если Вы хотите принести в свою повседневную жизнь комфорт и частичку роскоши, то первым помощником для Вас станет эффектная плитка-мозаика, которая стала новым Европейским трендом в отделке кухонного фартука. Не смотря на большое количество креативных композиций мозаичной плитки, используется она в широких массах довольно таки редко.

Этот отделочный материал способный воплотить в жизнь самые невероятные задумки и идеи, без ущерба для качества. Очень часто мозаику используют для оформления кухонного фартука, который благодаря этому элементу может стать главным стилистическим акцентом и изюминкой Вашей кухни. Если даже мебель и стены не отличаются оригинальностью и шиком, грамотное оформление рабочей зоны Вашей кухни предадут этому помещению своеобразную эстетику и заметно оживит интерьер. Использование мозаики позволяет осуществлять самые неожиданные переходы цветовых гамм, можете быть уверенными, что результат от этого точно не испортится.

Пользуются популярностью, как контрастные тона, так и тонкие переходы оттенков одной цветовой гаммы. За мозаикой довольно просто ухаживать, ведь она надолго сохраняет превосходный внешний вид, не боится загрязнений и достаточно водоустойчива. Единственным серьезным отличием от классической плитки есть ее потрясающий декоративный эффект, который намного превосходит возможности кафеля.

Все чаще мозаику в Москве, используют для оформления рабочей поверхности столешницы и даже барной стойки. Очень прижилась мозаичная отделка в интерьерах восточных стилей. Не менее весомыми преимуществами плитки-мозаики есть ее термо- и водоустойчивость, а также легкость в уходе. На такой плитке практически не заметны царапины и загрязнения.

Кроме необычных цветовых вариаций, плитка-мозаика предполагает огромное разнообразие форм и фактур. Современные производители выпускают коллекции невероятных форм: они могут быть в виде овалов, ромбов, кругов, прямоугольников, и даже «морской гальки». Мозаика может иметь разные степени блеска, а также обладать необычными эффектами, в том числе и 3-D.

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