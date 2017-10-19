Электронные крышки-биде для унитаза: в чем их особенность ?

Электронная крышка-биде для унитаза – это новейшее устройство, которое недавно появилась на рынке. Устройство полностью автоматическое, а среди его функций можно выделить возможность соблюдения гигиены, принятие процедур более технологично с контролем температуры воды. В отличии от обычных крышек унитазов, эта электронная новинка имеет массу преимуществ.

Прибор очень удобен и комфортен в использовании, занимает мало места, имеет множество функций. В процессе использования туалета с такими крышками больше ничто не сможет помешать проведению гигиенических процедур. Крышка изготовлена из экологически чистых и безопасных материалов. Санузел, оборудованный таким прибором, будет круглосуточно поддерживаться в чистом виде. Также отпадает необходимость в туалетной бумаге – она заменяется более гигиеническими процессами. Каких-либо серьезных недостатков данное оборудование не имеет. Единственный минус – это пока еще высокая цена, но она полностью оправдана тем количеством функций и уникальных возможностей, которые скрывает в себе это устройство. Также некоторые производители выпускают такие комплекты крышек только для определенных моделей унитазов. Люди, которые сталкиваются с этими крышками впервые, уверены, что это самая обычная ничем не примечательная крышка. Но все меняется с одним нажатием кнопки на панели управления. Эту панель можно встроить в стену или же она может быть расположена на крышке. Процессы омывания могут выполняться в различных режимах. Дополнительно в зависимости от модели устройства можно настроить подачу жидкого мыла. За счет сверхсовременных фотоэлементов, крышка откроется лишь тогда, когда кто-нибудь приблизиться к ней, когда владелец отойдет от унитаза, крышка закроется. Среди множества уникальных возможностей можно выделить и систему подогрева сидения. Эта функция включится автоматически при использовании унитаза. Кроме того, некоторые модели имеют встроенный дезодоратор, втягивающий воздух внутрь и убивающий неприятные запахи. Можно познакомится с этими устройствами поближе. Сайт sdesam.ru и сайт компании Нанобидет. Здесь можно узнать подробнее про сиденье биде, подобрать различные электронные крышки- биде для унитаза, а также узнать всё про сантехнику. Данное электронное дополнение к унитазу имеет санитарное характеристики, которые подтверждают полезность прибора. Одно из факторов- это сидение со специальным антибактериальным покрытием. За счет того, риск заражения интимных зон вредными бактериями сводится практически к минимуму.