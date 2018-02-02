«Энергия Сервис» – котельное оборудование высокого качества

mavit
Автор: mavit Февраль 2, 2018 21:29

«Энергия Сервис» – котельное оборудование высокого качества

С вопросом выбора отопительного оборудования сталкивается практически все владельцы частных домов. Планируя приобрести котел для своего жилища, я обратилась в компанию Энергия Сервис. Мой знакомый давно является клиентом этого предприятия, поэтому не понаслышке знаю, что оно занимается реализацией оборудования высокого качества.

Организация предлагает продукцию известных украинских, турецких и европейских производителей. Помимо того у компании имеются собственные производственные мощности, позволяющие осуществлять весь спектр лицензированных работ. В ассортименте присутствуют:

  • модульные котельные;
  • твердотопливные котлы;
  • системы топливной подачи;
  • промышленные и индивидуальные водонагревательные котлы.

Все оборудование перед поступлением в продажу проходит многоэтапное тестирование и сертификацию, что гарантирует безопасность и надежность его дальнейшего использования.

Уровень обслуживания

Первым делом я зашла на официальный сайт компании, чтобы определиться с типом необходимого оборудования. На первой странице ресурса нашлось много информации о деятельности предприятия и самой продукции. Побродив немного по сайту, я сделала выбор в пользу котла на паллетах.

С целью уточнения условий заказа пришлось связаться с менеджерами компании. Мне ответил вежливый консультант, который исчерпывающе ответил на все вопросы. Более того, я получила много другой информации. Сведения оказались очень полезными и сыграли не последнюю роль в принятии окончательного решения.

Представитель компании объяснил, что паллетные котлы совершенно не требовательны к подаче топлива. Оказывается устройства, укомплектованы специальным бункером, через него загрузка паллет осуществляется автоматически. Данный вариант меня полностью устроил, поскольку уделять много времени процессу топки не получается.

Монтаж оборудования я также заказывала у компании «Энергия Сервис». После доставки котла, ко мне приехали специалисты компании и выполнили его установку быстро и качественно. В настоящее время оборудование работает без сбоев и не вызывает никаких проблем. Пользоваться котлом удобно, в него встроен электронный интерфейс, что существенно упрощает эксплуатацию.

Плюсы сотрудничества с «Энергия Сервис»

Я нашла компанию, которая превосходно справляется со своей работой – это «Энергия Сервис». Среди положительных моментов хочу отметить:

  • быстрое выполнение поставленных задач;
  • профессиональную консультацию;
  • приемлемую стоимость товаров;
  • помощь в проектировании и установке систем отопления;
  • эффективное обслуживание в процессе эксплуатации.

Кристина Дашкова

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mavit
Автор: mavit Февраль 2, 2018 21:29
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