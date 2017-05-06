Если потеряли ключи: что делать?

Абсолютно каждый человек на планете, хотя бы один раз в жизни терял какие-нибудь ключи. Это могли быть ключи от квартиры, машины, офиса. Испытывая чувство растерянности, попавший в такую ситуацию человек, для того чтобы открыть нужный ему замок, начинает применять самые радикальные методы, которые или несут за собой ещё большую трату денег, или вообще ни к чему не приводят. Чтобы ситуация не развивалась по такому сценарию, необходимо предпринять следующие меры:При покупке квартиры или смене замка, отдайте один комплект ключей, а лучше всего два, людям, заслуживающим вашего доверия. В случае потери своего комплекта, вы всегда сможете воспользоваться тем, который отдали на хранение.

Обратиться в аварийную службу. Это могут быть работники обслуживающей дом жилищной конторы, или что более предпочтительно, специалисты по аварийному открыванию замков.

Рассмотрим последний вариант более подробно. Если требуется вскрыть захлопнувшуюся дверь квартиры, можно позвать и специалистов из ЖЭКа, но в этом случае, скорее всего, вместе с замком, придётся менять и дверь. Специалисты подобных организаций, не обладают необходимой для аккуратного вскрытия замков квалификацией. Или использовать другой вариант: перейдя на сайт avariyka24x7.com.ua можно обратиться в аварийную службу «Аварийка24х7», которая занимается аварийным открыванием замков и дверей квартир, домов и автомобилей вскрытию замков. Мастера компании, аккуратно и без повреждений вскроют нужный вам замок. Разумеется, если понадобиться открыть входную дверь квартиры, то потребуется подтверждение права собственности и присутствие представителя власти в лице участкового. Эта мера, поможет избежать ненужных проблем. Владение собственностью следует подтвердить документально, сделать это можно и после вскрытия двери. Постоянно изучая выпускаемые модели замков, наши специалисты, без проблем помогут вам открыть сейф, не нанеся ему вреда или дверь автомобиля, а также, после вскрытия дверей, качественно установят новый замок и дадут рекомендации по его использованию и хранению ключей. Проводимые акции и низкие цены, делают наши услуги более доступными.

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