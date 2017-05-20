Этапы аренды квартиры

Все, кто когда-нибудь снимал жильё, знают, что аренда квартир на сутки в Барнауле, выгодна, но требует предварительной подготовки. Для того чтобы успешно взять внаём жилое помещение, необходимо составить план действий. Эта мера поможет оценить, весь процесс и существенно облегчит его. Чётко понимая, что нужно сделать в тот или иной момент, вы намного быстрее добьётесь успеха, чем применяя бессистемный подход. Аренда квартир, проходит в несколько этапов.Этап первый. Заключает в себе принятие решения о том, какого вида жильё вам требуется. Хорошо обдумайте, сколько вы собираетесь там жить и какую сумму готовы заплатить за аренду. Определитесь, нужна ли вам какая-то мебель и бытовая техника, предоставляемая с квартирой, или удовольствуетесь собственной.

Этап второй. Следует сразу решить для себя, с кем вы собираетесь контактировать в Барнауле, для аренды помещения. Это может быть как агентство недвижимости, так и частное лицо. Оба варианта имеют свои плюсы и недостатки.

Этап третий. Поиски жилья, сдаваемого в аренду. Здесь вам предоставлено широкое поле для деятельности. На сайтах агентств недвижимости и электронных досках объявлений, легко найдёте необходимую информацию. Причём, текстовые описания сдаваемого жилья, будут сопровождаться обзорными фотографиями и контактами арендодателя. По перечисленным причинам, поиск в интернете, является самым популярным. Встретить объявления данной тематике можно и в печатной прессе.

Этап четвёртый. После того, как вы остановились на каком-то определённом варианте, следует договориться с человеком, чьи контакты указаны в объявлении, о встрече. Заранее предупредите о том, что хотите посмотреть на документы, которые дают ему право аренды этого жилья. Осматривая квартиру, не бойтесь задавать необходимые вопросы. Узнайте, как далеко находятся остановки транспорта, магазины, поликлиника.

Этап пятый и последний. Заключение договора. Этот момент самый важный. Необходимо отразить в договоре, состояние квартиры, в котором вы её сняли. Условия аренды не должны быть кабальными, необходимо зафиксировать не только ваши обязанности перед владельцем квартиры, но и права.

Выполняя поочерёдно эти пункты, вы легко снимите себе жильё. Последовательные действия, предполагают скорейшее достижение цели.

Вконтакте Одноклассники Twitter Facebook Google+