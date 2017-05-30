Этапы лечения псевдоподагры

«Псевдоподагра» — медицинское понятие, когда происходит патологическое воспаление суставов. Происходит это оттого, что в тканях суставов возникает кристализация пирофосфатов кальция. Иначе эту болезнь называют «пирофосфатной подагрой».

Проявляется эта болезнь (в рентгенологическом виде) – скоплением кальция в суставных хрящах. Этот процесс называют ещё «хондрокальцинозом». По статистике медицинских заболеваний, такая болезнь наблюдается у одного человека из десяти. Возрастная группа, которая подвержена этой болезни — люди от шестидесяти до семидесяти пяти лет. У людей после восьмидесяти лет, такая напасть наблюдается у каждого третьего.

На данный момент времени развития медицинской науки, «псевдоподагра» изучена – увы, не в полной мере. Есть предположения, что эта напасть происходит по причине нарушений метаболизма в хрящах. Учёные разделяют псевдоподагру на две формы: наследственная (идиопатическая) и, так называемая, особая форма (последствие других заболеваниями, таких как гипофосфатемия, гипотиреоз и пр.).

В процессе болезни поражаются суставы. Обычно это происходит, как при артрите. Приступы охватывают одновременно два, три сустава конечностей тела. Именно там и вспыхивает воспаление. И это воспаление проявляется в бурной форме. Прежде всего, начинают мучить суставы в коленях. По наблюдениям, псеводоподагра возникает и в результате полученных травм. Бывает, что этот процесс начинает происходить после операции на суставах. Иногда псевдоподагрой заболевают и без всяких причин.

Лечение болезни «псевдоподагра» происходит комплексно. В первую очередь требуется обеспечить неподвижность больным конечностям. В этот период рекомендуется прикладывать на них смоченные тёплой водой компрессы. Если у заболевания острый этап, для того чтобы поддержать силу мышц в больных конечностях, медики назначают специальные упражнения изометрического характера.

Когда у пациента тяжёлая форма заболевания псевдоподагрой, рекомендовано хирургическое вмешательство. Это требуется для того чтобы уменьшить болевое воздействие методом удаления из суставов жидких и кристаллических образований. Также хирургическое вмешательство требуется при потере функциональных способностей сустава. В таких случаях сустав протезируют.