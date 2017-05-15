Этапы подбора различных парфюмов

Всем хорошо известно, что родина духов — Франция, но маслами с ароматным запахом пользовались уже в Древнем Египте. С развитием химии в 20 веке, духи стали очень популярными и быстро распространились. В веке нынешнем, современная тенденция получать все натуральное, в производстве парфюмерии нашло свое отображение. Подобрать духи — сравнимо с искусством. Правильно подобранный парфюм формирует настроение, создает образ, и, возможно, предопределяет судьбу.

Профессионалы и знатоки от парфюмерии, композициям из запахов духов дали название «пирамида». У неё три уровня аромата: так называемые «верхние ноты» — начальные, «сердце аромата» — основной и «базовые ноты» — остаточный аромат. Но вот доверять запаху духов из открытого флакона нельзя, так как этот запах концентрированный. Духи, которые считаются «правильными», должны производить впечатление своим ароматом на всех этапах «пирамиды». И эти этапы отличаются друг от друга, и, порой, даже очень.

Как же правильно выбрать парфюм?

Лучше всего осуществлять это мероприятие утром, когда рецепторы, отвечающие за обоняние, чувствительнее всего. Нельзя перед выбором парфюма, выходя из дома, пользоваться другими ароматами. Перед тем, как отправиться в парфюмерный магазин, стоит определиться, какой аромат вас интересует: дневной или вечерний, летний или зимний.

Молодым девушкам рекомендуется приобретать легкие, свежие и бодрящие ароматы с запахами фруктов или унисекс.

Энергичным – прекрасно подойдут цитрусовые запахи, а также цветочные.

Женщинам – утонченные ароматы с восточным колоритом.

Мечтательным особам – запахи цветов.

Чтобы у вас сложилось правильное впечатление об аромате, надо распылить духи на блоттер и лишь через некоторое время вдохнуть запах. Можете нанести духи на запястье или на изгиб локтя. Если вас парфюм удовлетворил, закончив дегустацию, не торопитесь покупать его, а отправляйтесь по своим делам. Это делается для того, чтобы лучше понять, подходит вам этот аромат или нет – с новым ароматом надо «переспать»!

Если вы живете в г. Бийске, курьер доставит вам парфюм прямо на дом. Стоимость доставки 460 рублей. Если же вы захотите забрать товар самовывозом — цена 340 рублей. Доставка почтой вам обойдется в 250-390 рублей. Сроки доставки 9-14 дней.

Перейдя на сайт www.купитьдухи.рф можно подобрать различные виды парфюмов.